Женщина раздора: адвоката Михаила Ефремова ударили по больному

Анна Бутырина. Фото: Instagram.com

Второй день судебных слушаний по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова начался с настоящей драмы. В Пресненском суде Москвы появилась бывшая помощница и ученица адвоката Эльмана Пашаева. Все бы ничего, только теперь девушка работает с Александром Добровинским.

Александр Добровинский появился на очередном заседании по делу Михаила Ефремова с женщиной, которая до этого в процессе не участвовала. Эльман Пашаев заявил, что это его бывшая помощница. Ее появление буквально выбило защитника актера из колеи. Ведь теперь дама представляет интересы жены погибшего Маргариты Захаровой.

На все реплики таинственной помощницы он реагировал гневной отповедью: "Что она говорит, человека учишь-учишь, а она такое..! Ей одно говорят, она другое спрашивает!".

Но той самой женщине раздора - Анне Бутыриной - палец в рот не клади. "Я никогда не являлась его помощницей и прошу объявить адвокату замечание за опоздание", - парировала женщина.

Во время выступления второго свидетеля - девушки-врача, которая сразу после аварии проезжала место ДТП - случилась перепалка между Пашаевым и Бутыриной. "Помощница Пашаева" начала задавать вопросы, против которых взбунтовался ее бывший начальник.

"Она не может спрашивать: «Как себя чувствовал Ефремов?», это оценочное состояние! Она все знает и нарушает! Уважаемая судья, зачем вы ей подсказываете?", - возмутился адвокат.

Анна вновь требует суд вынести замечание защитнику Ефремова и своему заклятому другу Пашаеву. После недолгой перепалки защитник получает замечание от судьи. Анна торжествует.

Очередную свидетельницу-медика допрашивает Пашаев: "Вы Ефремова не видели за рулем, это все со слов свидетелей?" - "Не видела, со слов". - "Это хорошо!".

Пашаев вновь находит разногласия в показаниях свидетельницы - тех, которые она дает сегодня, и тех, что дала следствию ранее. Адвокат просит суд изучить и огласить в зале материалы дела.

Но его бывшая помощница тут как тут. Она опять протестует - и получает поддержку судьи.

Когда Бутырина взяла слово, Пашаев вновь начал ее жестко критиковать. И даже перешел на крик. Видимо, появление знакомой со стороны оппонентов очень сильно задело защитника Ефремова.

К слову, Анна Бутырина - дама довольно известная. Пару лет назад она противостояла самой Ольге Бузовой - представляла интересы пяти человек, которые пострадали в скандальной истории с гивами в Инстаграме. Люди, которые стали спонсорами, так и не получили обещанных подписчиков и написали заявление в полицию. Ольгой было обещано по 100 тысяч подписчиков каждому спонсору. Данные условия ею не были выполнены. Пострадавшие остались без денег и подписчиков. Также певица разыграла автомобиль достаточно странным образом. По данному факту были поданы заявления о возбуждении уголовного дела, рассказывала тогда Бутырина.