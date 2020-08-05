2020-08-05T16:22:35+03:00
Звезды

Адвокат Александр Добровинский хрюкнул в ответ на выпад Михаила Ефремова

Защитник потерпевшей стороны сделал важные заявления
Алена МАРТЫНОВАОльга ЛИБГАРДТ
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Адвокат Александр Добровинский.Адвокат Александр Добровинский.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Александр Добровинский пообщался с репортерами во время перерыва в Пресненском суде. 5 августа там проходит заседание по делу смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова.

"Я провел собственное расследование. И, как обещал, представлю суду видеозапись, на которой видно, что с водительского места выходит именно Михаил Ефремов", - заявил адвокат Александр Добровинский.

Окруженный репортерами защитник в очередной раз заявил, что работает семьей погибшего Сергея Захарова бесплатно, представляя интересы "простых и симпатичных людей из Рязани, на которых держится страна". "Я с ними подружился и думаю, это на всю жизнь", - заявил звездный юрист, помахивая сумкой за несколько десятков тысяч рублей.

Говорить о сумме компенсации Добровинский отказался. Но уточнил, что "сумма очень крупная".

А вот извиняться перед детьми Ефремова за фразу о "подхрюкивании" обвиняемого он не стал. "Я ни вижу ничего страшного в том, что когда человек спит он немного подхрюкивает. Детям я бы посоветовал задать папе вопрос: «Папа, а ты осознал, что наделал?»", - заявил Добровинский в ответ на выпад актера. И смачно хрюкнул под смех светских хроникеров.

Александр Добровинский пообщался с репортерами во время перерыва в Пресненском суде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Александр Добровинский пообщался с репортерами во время перерыва в Пресненском суде.Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, заседание началось с того, что Ефремов потребовал, чтобы Добровинский не называл его свиньей. "Хотел бы обратить внимание суда на инсинуации и оскорбления в отношении меня Александра Добровинского. На прошлом заседании он заявил, что я якобы подхрюкивал. Так как я болельщик «Спартака», мне это в общем-то не обидно. Но прошу вынести адвокату замечание. У меня трое несовершеннолетних детей, их дразнят, им обидно", - заявил Михаил Олегович.

Автомобиль, на котором приехал Александр Добровинский Фото: Иван МАКЕЕВ

Автомобиль, на котором приехал Александр ДобровинскийФото: Иван МАКЕЕВ

Тут же подоспел его адвокат. "Я прихожу домой к подзащитному, а мне дети говорят: «Почему папу свиньей назвали?», - поддержал подзащитного Эльман Пашаев. - Это просто недопустимо! Пусть он сказал это не в зале заседаний, а возле суда, но это показали по телевизору. Дети смотрят!".

Адвокат Добровинский похрюкал, изображая Ефремова.Иван МАКЕЕВ

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Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП. Во время судебного заседания прокурор огласил артисту суть обвинений. Однако Михаил Олегович с ними не согласен. Кроме того, он потребовал наказать адвоката Александра Добровинского за оскорбления (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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