Михаил Ефремов извинился перед семьей погибшего Сергея Захарова ради его мамы

В Пресненском суде состоялось первое заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. В рамках слушаний выступили свидетели обвинения. Все, как один, заявили со ссылкой на очевидцев - за рулем иномарки, которая выехала на встречную полосу и спровоцировала столкновение с фургоном, в котором находился Сергей Захаров, находился Михаил Олегович. Также были обнародованы данные экспертизы, согласно которым на подушке безопасности джипа со стороны водителя был обнаружен пот и эпителиальные клетки актера.

Адвокат Михаила Ефремова возмущен до глубины души. Эльман Пашаев отметил, что со стороны потерпевших были заявлены свидетели, которые ранее не были допрошены следствием. "Они будут тыкать пальцем в Ефремова, что он сидел за рулем. Это очень серьезно, вообще-то это фальсификация доказательств. Я не утверждаю и опровергаю, что Ефремов сидел за рулем. Это не является моей главной линией защиты", - уточнил защитник.

Высказался он и по поводу результатов экспертизы. "На подушке безопасности Ефремова не было обнаружено его ДНК. Это ложь", - заявил после судебного заседания защитник.

Адвокат Михаила Ефремова возмущен до глубины душиФото: Иван МАКЕЕВ

"А кому принадлежал гашиш в автомобиле вашего подзащитного?", - уточнили репортеры.

И получили весьма пространное объяснение. "Я же не гадалка, я не умею гадать", - поведал Пашаев.

"А кто был в его машине? Найдены клетки второго человека", - резонно подметили хроникеры.

Адвокат интригующе ответил: "Не торопитесь, я обо всем расскажу в свое время. Я сегодня единственный просил организовать прямую трансляцию из зада суда в интернете. Но мне было отказано. Почему сторона потерпевших не выступила за, если они хотят открытого и справедливого процесса?".

Адвокат стороны потерпевших Александр Добровинский ранее в рамках слушаний сделал заявление. В частности, он сообщил, что у него есть видеозапись, как Ефремов выходит из машины.

"Такого не может быть. Если бы такая запись существовала, ее давно бы уже изучили", - парировал Пашаев.

В Пресненском суде состоялось первое заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила ЕфремоваФото: Иван МАКЕЕВ

После чего рассказал о том, зачем и для чего его подзащитный каялся перед родней погибшего Сергея Захарова. "Текст для видеообращения Ефремова писал я, чтобы принести извинения маме погибшего", - резюмировал адвокат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> "Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"

Напомним, поздно вечером 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель Сергей Захаров умер в институте им. Склифосовского. Ефремова задержали на месте происшествия. Экспертиза показала наличие в крови не только алкоголя, но и наркотиков. Данные были обнародованы в тот самый момент, когда полицейским удалось привезти Ефремова на допрос. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя.

Защитник потерпевшей стороны - адвокат Александр ДобровинскийФото: Иван МАКЕЕВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794589" frameborder="0"></iframe> Адвокат Ефремова предупредил о фальсификации доказательств со стороны потерпевших.Алена МАРТЫНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Вообще ничего не помню": Михаил Ефремов заявил об амнезии после смертельного ДТП

Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП. Во время судебного заседания прокурор огласил артисту суть обвинений. Однако Михаил Олегович с ними не согласен. Кроме того, он потребовал наказать адвоката Александра Добровинского за оскорбления (подробности)

Адвокат Александр Добровинский хрюкнул в ответ на выпад Михаила Ефремова

Защитник потерпевшей стороны сделал важные заявления (подробности)