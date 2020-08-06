Врачи спасли школьницу, которая пыталась покончить с собой после неудачного ЕГЭ

Несколько баллов на экзамене едва не стоили подростку жизни Фото: Артем КИЛЬКИН

Все случилось вечером на улице Береговой проезд на западе Москвы. 17-летняя выпускница Даша С.* была дома одна, когда на почту пришли результаты ЕГЭ. Радостное предвкушение сменилось отчаянием - девочка увидела, что не набрала необходимое количество баллов и теперь не сможет поступить в тот вуз, о котором мечтала. Внезапное горе толкнуло вчерашнюю школьницу на страшное - в истерике девочка нанесла себе тяжелые травмы, от которых могла скончаться. Испугавшись, девочка сообщила обо всем своему молодому человеку, который сразу же вызвал ей скорую помощь.

«В одну из детских городских больниц Москвы была доставлена 17-летняя Дарья С.* Девочка сильно поранила себя, когда узнала о том, что неудачно сдала экзамен. Благодаря быстрым действиям молодого человека Даши, а также слаженной работе медиков, школьницу удалось спасти. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении округа.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего. Оперативники уже выяснили, что суицидальных мыслей девочка никогда не высказывала, а причина произошедшего во внезапном и сильном стрессе из-за заваленного ЕГЭ.

*имя изменено