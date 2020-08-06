Наркокурьер, перевозивший товар в себе, скончался от передозировки в Москве

Полиция возбудила уголовное дело после того, как в теле мертвого человека был найден сверток с героином Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчину обнаружили жители одного из домов на улице Братиславской на юго-востоке Москвы. Он неподвижно лежал на лестнице, ведущей на 16 этаж, и не подавал признаков жизни. На место происшествия очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, но медики могли только констатировать смерть.

Тело погибшего было направлено на экспертизу для установления личности и причины смерти. Несчастным оказался 34-летний москвич по имени Павел*. В крови умершего мужчины была обнаружена высокая концентрация наркотических веществ, именно они и стали причиной остановки сердца и смерти.

В процессе осмотра тела судмедэксперт нашёл во внутренних органах молодого человека свёрток с неизвестным веществом. Он так же был направлен на исследование.

— Экспертиза установила, что в обнаруженном в анальном отверстии трупа свёртке находится наркотическое средство - героин. — сообщил источник kp.ru

По данному факту было возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических веществ в значительном размере. Теперь оперативникам предстоит выяснить, кто передал наркотики 34-летнему Павлу*, и для кого была предназначена эта смертельная посылка.

* - имя изменено.