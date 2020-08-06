Сталин - Курчатову: Просите что угодно! Отказа не будет. Только дайте бомбу

75 лет назад американцы первыми в истории применили атомное оружие, сбросив бомбу "Малыш" на японский город Хиросима. Фото: EAST NEWS

75 лет назад произошло самое чудовищное и разрушительное в истории человечества военное действие (кто-то скажет — преступление, и будет по-своему прав). США сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Что за этим стояло и почему руководство СССР решило — удар адресован не столько Японии, сколько Советскому Союзу?

Об этом в своем проекте «Начало атомной эры» рассказал внук сталинского наркома Вячеслава Молотова — политик и историк, депутат Госдумы Вячеслав Никонов. Он поделился с «КП» своими записками.

- Уже в июне 1945 года Трумэн (президент США, - ред.) окончательно решил использовать против Японии ядерную бомбу, как только она появится. Он надеялся этим решить сразу несколько задач. В том числе - избежать ситуации, при которой роль СССР в победе над Японией окажется столь большой, что позволит Москве претендовать на особое положение в Китае и в самой Японии.

Вячеслав Никонов в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Москве – благодаря прекрасной работе разведки – знали очень много о ядерном проекте США. Но Советский Союз отставал от Америки в создании ядерного оружия.

ПОЧЕМУ ТРУМЭН НЕ ТОРОПИЛ МОСКВУ

...Испытание американской атомной бомбы, намеченное на середину июля 1945-го, могло окончиться неудачей. На этот случай Трумэн «сохранил в силе» договор со Сталиным о вступлении СССР в войну с Японией. Но не торопил его начинать.

... 2 июля военный министр США Стимсон был в Белом доме, чтобы представить Трумэну проект обращения к народу после атомной бомбардировки. Зашел и разговор, какой японский город атаковать первым.

Начальные прикидки уже были сделаны генералами. Их выбор пал на древнюю японскую столицу Киото. За ней в списке для уничтожения следовали Хиросима, Иокогама и Кокура.

«Привлекательность» Киото как цели заключалась в том, что это был духовный центр Японии, разрушение которого станет очень болезненным для японцев.

Но когда это стало известно Стимсону, он был шокирован. Министр был в Киото, и город произвел на него огромное впечатление своим утонченным величием. Стимсон и спас Киото, немедленно возразив:

- Я не могу дать согласия бомбить этот город.

Так первой в списке оказалась Хиросима. Трумэн выбор одобрил.

33-й президент США Гарри Трумэн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

САМОЛЕТЫ НЕ СТАЛИ ПЕРЕХВАТЫВАТЬ ИЗ ЭКОНОМИИ

На контролируемый США остров Тиниан Марианского архипелага крейсером доставили первую бомбу, названную «Малыш». Вторую бомбу, «Толстяка», по частям привезли самолетами. Начальник штаба армии Маршалл подписал приказ о ядерном ударе «в любой день, начиная с 3 августа, как только позволит погода».

Благоприятная погода сложилась лишь 6 августа. После полуночи полковнику Тиббетсу на аэродроме Тиниана был отдан приказ - сбросить «Малыша» на центр Хиросимы. В случае ухудшения погоды запасными целями были Кокура и Нагасаки. Бомбардировщик В-29 сопровождали 6 самолетов разведчиков.

В 7 утра японские радары зафиксировали приближение самолетов. В Хиросиме объявили воздушную тревогу. Но командование ПВО установило, что самолетов мало, а значит они, скорее всего, направлены для разведки. Чтобы сэкономить дефицитные горючее и боеприпасы, японцы решили против таких малых сил не поднимать истребители. И даже не задействовать зенитную артиллерию.

Бомбардировщик "Б-29", сбросивший атомную бомбу 6 августа 1945 года. Фото: EAST NEWS

Тиббетс беспрепятственно завел свой бомбардировщик на цель и в 8 часов 15 минут с высоты 9 километров сбросил «Малыша» - мощностью 13 килотонн в тротиловом эквиваленте в центр Хиросимы. На мужчин, женщин и детей…

200 ТЫСЯЧ ПОГИБШИХ. «УСПЕХ ВЫДАЮЩИЙСЯ»

В радиусе полукилометра все превратилось в пыль. В радиусе 2 километров все было выжжено. 90% людей внутри этого смертельного круга погибли в течение минуты. Их кожа и внутренние органы разорвались от жара. Гриб радиоактивного облака поднялся на 12 километров. Огненная буря пронеслась по всему городу. Она поглотила тех, кто остался жив...

Точных данных о числе погибших в Хиросиме нет, хотя Япония позже назвала цифру 200 тысяч, с учетом умерших от радиации…

Трумэну передали шифровку о результатах бомбардировки, когда он обедал на корабле, возвращаясь с Потсдамской конференции союзников в Америку. В мемуарах он напишет: «Я ел ланч, когда капитан Грэм передал мне послание: “Бомба сброшена. Успех даже более выдающийся, чем на испытаниях”.

Я был глубоко тронут. Созвал находившихся на борту корреспондентов и рассказал им о долгих разработках, которые лежали за этой успешной атакой».

Аэрофотосъемка портового района Хиросимы - до и после бомбардировки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АТАКА N 2

Вторая ядерная атака была проведена на 2 дня раньше установленного срока. Потому, что в войну с Японией вступал СССР, и Трумэн не желал, чтобы Москва претендовала на роль победителя.

В 3 часа ночи 9 августа майор Суини вылетел с Тиниана с «Толстяком» на борту. Целью была Кокура. Но на подлете к городу его полностью затянуло тучами.

О том, как бомбили Нагасаки, Трумэн поведал сам: «Самолет трижды заходил на Кокуру, но она так и не стала видна. И с горючим на исходе ушел на запасную цель – Нагасаки. Там просвет в облаках дал шанс, и Нагасаки успешно разбомбили.

Эта наша вторая демонстрация мощи повергла Токио в панику, а следующее утро принесло первые признаки, что Япония готова сдаться».

Просвет в небе над Нагасаки был над стадионом. Там Суини и нажал рукоять сброса бомбы. Взрыв произошел в 11.02. Мощность - 21 тысяча тонн тринитротолуола, то есть больше, чем взрыв над Хиросимой. Однако разрушений оказалось меньше: пораженный район был неплотно заселен. Число погибших оценивалось в 60-80 тысяч человек.

Насколько применение ядерного оружия против Японии было военной необходимостью и насколько политической?

Нарком иностранных дел СССР Молотов до конца дней был уверен, что эти бомбы были не столько против Японии, сколько против Советского Союза. США, считал он, руководствовались не логикой военных действий, а стремлением запугать СССР и добиться от него уступок.

А В ЭТО ВРЕМЯ В МОСКВЕ:

«ОБСТАНОВКА ВЫГЛЯДЕЛА ПАНИЧЕСКОЙ»

Советский Союз отставал от США в ядерном проекте, потому, что на него требовались средства, сопоставимые со всеми оборонными расходами страны. Пока шла война с Германией, таких средств у СССР просто не было.

Резкие перемены в советском атомном проекте произошло именно в августе 1945-го, после Хиросимы и Нагасаки. В Кремле чувствовали, что США не остановятся перед применением ядерного оружия и против СССР.

Сталин решил форсировать создание собственного атомного оружия, работа над которым уже шла под руководством Курчатова.

Сталин – в основном на Ближней даче – провел серию совещаний. По свидетельству Игоря Головина, который станет первым замом Курчатова, «обстановка выглядела панической. В августе на Курчатова и старших физиков его команды – Харитона, Кикоина и Арцимовича – обрушились сверхсекретные заседания в Кремле, на Лубянке в Минобороны. Министры, генералы, руководители страны и военпрома старались понять ранее им безразличные термины: атомное ядро, нейтроны, критические массы, сразу оказавшиеся столь важными».

В августе происходит и личная встреча Курчатова со Сталиным (документально не подтвержденная, но засвидетельствованная академиком Александровым). Генсек сказал Курчатову, что тот мало требует для ускорения работ. На что физик ответил:

- Столько разрушено, столько людей погибло. Страна сидит на голодном пайке, всего не хватает...

Сталин раздраженно бросил:

- Дитя не плачет – мать не разумеет, что ему нужно. Просите все, что угодно! Отказа не будет. Только дайте бомбу...

Результатом стало Постановление от 20 августа о создании новой структуры управления атомным проектом - Спецкомитета с чрезвычайными полномочиями во главе с Берией. Заказы Спецкомитета должны были выполняться вне очереди и оплачиваться Госбанком «по фактической стоимости» без предоставления смет и расчетов. Это был первый послевоенный проект, потребовавший полной мобилизации всех ресурсов страны.

Все резидентуры разведки получили задание работать по атомной тематике. И уже в сентябре пришли детальные описания конструкции атомной бомбы. Большинство интернированных в СССР ученых-ядерщиков из Германии были размещены в двух институтах на Черноморском побережье. А спецкомиссия была направления в Среднюю Азию для ускорения добычи урановой руды.

В итоге Советский Союз получил свое атомное оружие в 1949 году. Планы ядерного нападения на СССР, которые в США начали разрабатывать с осени 1945-го, были отложены.