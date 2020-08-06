Российские спасатели надеются найти выживших под завалами в Бейруте

Ночью самолеты МЧС России прибыли в Бейрут, который приходит в себя от мощного взрыва. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вторые сутки в Бейруте продолжаются поисковые работы. Спасатели надеются отыскать под завалами выживших. Пока известно о гибели 135 человек, более четырех тысяч ранены.

К нормальной жизни порт города вернётся не скоро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Взрывная волна вдавила стену этого многоэтажного дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два чудовищных по своей силе взрыва, произошедшие вечером в понедельник, практически смели с лица земли не только бейрутский порт, но и прилегающие к нему кварталы. Без крыши над головой остались почти 300 тысяч человек.

Россия направила в Бейрут четыре самолета МЧС для оказания помощи пострадавшим. В ливанскую столицу прибыли: оперативная группа МЧС вместе с кинологами и собаками, врачи «Центроспаса», 15 сотрудников Роспотребнадзора, спецтехника и медицинское оборудование. Специалисты Роспотребнадзора направлены в Бейрут неслучайно - среди пострадавших могут быть инфицированные коронавирусом.

Заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Сергей Воронцов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вид на лагерь спасателей МЧС России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские спасатели привезли с собой всё необходимое для работы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди прибывших спасателей - кинологи и их собаки, которые могут спасти чью-то жизнь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На первом спецборте МЧС России в Бейрут прибыл и корреспондент «КП» Владимир Веленгурин, который оперативно сообщает о происходящем в Ливане в эфире радиостанции «Комсомольская правда»:

- Мы встретились с представителями российского посольства, которые ввели нас в курс дела и подтвердили, что в Ливане ситуация осложнена еще и коронавирусом, вторая волна которого набирает силу.

Мужчина рассматривает полуразрушенное бетонное здание элеватора в порту Бейрута. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От этого салона престижных автомобилей остался лишь металлический каркас. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прибытию в Бейрут российские специалисты развернули автономный аэромобильный госпиталь на территории местного стадиона. Всю ночь спасатели занимались установкой палаток и подключением медицинского оборудования.

Пострадавшие от взрыва корабли в порту Бейрута. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодые ливанцы отправляются на уборку города с лопатами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пострадавший от взрывной волны спортивный автомобиль "Порше". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мне удалось проехаться по центру города. Я был в километре от места взрыва. Центр ночью - очень темный, электричества нет, но жилые дома, гостиницы в этом районе стоят целые, но с выбитыми стеклами. На улицах – огромное количество битого стекла, порванные шторы и портьеры, мебель, которую выбросило с балконов и квартир взрывной волной.

Ночью за порядком на улицах следят военные патрули. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улицах много военных, они контролируют ситуацию. Вооруженные автоматами, люди в форме ходят по ночному городу. Некоторые жители просто сидят на тумбах, на скамейках ночью, похоже, им негде жить сейчас. В целом, обстановка спокойная.

Владельцы лавок и магазинов ночью дежурят возле них, опасаясь мародерства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские спасатели, которые в самое ближайшее время подключатся к поисковым работам, надеются отыскать под завалами выживших. Даже спустя два дня после трагедии на это есть надежда.

На фоне порта Бейрута местные телевизионщики налаживают студию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество жертв трагедии растет каждый час, на утро 6 августа известно о 135 погибших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильнее всего пострадали районы Бейрута, граничащие с портом города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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