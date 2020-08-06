Несостоявшиеся туристы о Танзании: «Гид сказал, что страна на грани голода, вас бы и белоснежные пляжи не спасли»

C нежданным открытием авиасообщения между странами интерес к отдыху в Танзании вырос в десятки раз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Не ходите, дети, в Африку гулять», - писал Корней Чуковский. С детства все это помнят. Но в правительстве посовещались и уверенно заявили — идите, гуляйте! И с 1 августа со страной, наряду с Великобританией и Турцией, открылось авиасообщение. В итоге волею судеб бедная африканская страна, которая раньше интересовала разве что искушенных путешественников, стала одной из главных туристических надежд русского отпускника. Кстати, спрос уже есть! Сразу после объявления этой новости на прошлой неделе запрос на слова «Танзания, отдых» в интернет-поисковиках вырос в 70 (!) раз. А такой же по Турции - всего в 3.

- Когда открыли для россиян Танзанию, мне хотелось плакать от обиды, - рассказала «КП» москвичка Екатерина Добродеева. - Потому что мы с мужем еще в январе, до всех этих событий, бронировали тур на июль. Должны были вылетать 11 и до последнего надеялись, но, в итоге и наши билеты и брони отелей сгорели. Я написала нашему африканскому гиду, а он мне: «Да и к лучшему, что не прилетели. Страна на грани голода, люди бросаются друг на друга. Полная антисанитария, вас бы даже белоснежные пляжи не спасли»… Но народ, как я поняла, активно туда собирается.

Туристов завлекают в Танзанию вполне симпатичными фотографиями местных пляжей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРОСТО КАШЛЯНИТЕ И ПОПРОШАЙКИ РАЗБЕГУТСЯ

Танзания — одна из 10-ти беднейших стран мира. И не надо быть сильно умным, чтобы понимать, где бедность, там и криминал, и антисанитария. Но картинки с белоснежным песком и бирюзовой водой знаменитого острова Занзибар сильнее страхов, и турист туда поехал еще с конца 80-х. Русские открыли для себя Танзанию (в туристическом смысле этого слова) не так давно, всего три года назад, когда один из ведущих туроператоров пустил туда чартеры, до этого только единицы наших добирались до белоснежных берегов. Но итальянцы, например, давно уже там отдыхают, годов с 80-х. На острове есть даже итальянская деревня, где живет много экспатов, есть супермаркеты с отменной итальянской пастой и прочими лакомствами. Но даже несмотря на это, белый человек в Африке до сих пор диковинка. И на потянувшихся сюда любителей экзотики после карантина смотрят с двойным интересом. Местные специально приходят в отели, неужели правда белый приехал?

- В сознании африканцев плотно укоренилось понятие, что раз ты белый, значит богатый, - говорит гид по Занзибару Ольга Муравьева. - Они свято верят, что белым все падает с неба и у каждого на счету, как минимум, миллион долларов, так почему бы не поделиться вам с ними? В туристических зонах, конечно, не так, но если поехать в город (на всем архипелаге он один Стоун-Таун) нищие будут приставать. Но, лайфхак — просто кашляните или чихните, сразу разбегутся.

Занзибар, торговец футболками на пляже. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болезни страшнее нищеты. И когда началась эпидемии коронавируса, местные к белым стали относиться если не с опаской, то с некоторой брезгливостью. Вирус-то на остров пришел от белых.

- Мы в числе прочих туристов застряли на острове из-за отмены авиасообщения. И когда переехали из отеля в гестхауз, так как дешевле, и ходили в местный магазин, то нередко слышали в спину всякое, - рассказал «КП» житель Иваново Сергей Татаринов.

А вот что писала в разгар эпидемии известный и самый востребованный гид по острову Алиса Серова, менеджер компании Safari, Sea & Sun, Zanzibar, Tanzania, у себя в инстаграме.

«Продукты питания никто не скупает, в местных лавках и супермаркетах все как прежде, ну или почти все... На входах в супермаркеты установили умывальники, теперь, чтобы войти внутрь, обязательно пройти процедуру: вымыть руки с мылом, надеть перчатки. Замечены изменения в поведении местных жителей. К примеру, на днях меня не пустили в торговую лавку с фруктами. Бледнолицых с недавних пор все чаще кличут «короной» вместо мзунгу. Нападений на туристов нет (хотя в интернете, уже распространяют информацию, якобы здесь избивают белых палками потому, что считают «разносчиками вируса».

Не верьте всему, что читаете в интернете!

Да, к нам и правда стали относиться немного с опаской, но их тоже можно понять!

Помните, как шугались чернокожих на улицах Европы во время Эболы?»

Мальчик наблюдает за лодками рыбаков у побережья Занзибара, Танзания. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На COVID ТЕСТИРОВАЛИ ПАПАЙЮ И КОЗУ

Мы связались с Алисой, чтобы узнать, как дело обстоит сейчас.

- Туристов не бояться? Все-таки сейчас поедут и не факт, что не привезут вирус.

- В начале пандемии, нам сказали, что опасный вирус лечится теми же самыми препаратами, что от малярии. Вот у нас такое лечение и практиковали. Все закупали средства от малярии, этого добра у нас полно. Поэтому никто не паниковал, ажиотажа в аптеках не заметили, маски и перчатки не пропадали, препаратов было в избытке. Большинство людей лечились, как от обычного гриппа. Вы знаете, в апреле у нас тут на острове очень многие болели какой-то непонятной болезнью со странными симптомами. И я тоже, у меня на месяц полностью пропало обоняние. Но в силу климата или может быть местного менталитета, где каждый год в сезон дождей настоящие наводнения и у многих натурально смывает дома, к эпидемии как-то отнеслись спокойно. Никто не умирал и все прошло в достаточно легкой форме. К врачам тут в принципе обращаются редко, потому что бесплатной медицины нет, а услуги медиков стоят очень дорого.

- Тестирование на COVID проводилось?

- Приведу пример. Президент Танзании Джон Магуфили заказал у Национальной лаборатории здравоохранения тестирование на коронавирус случайных образцов, не принадлежащих человеку, выдавая их за человеческие. Врачи их исследовали и подтвердили COVID-19 у папайи, козы и джекфрута.

- Это не шутка?

- Нет. Вот такой у нас президент. Сейчас всех прилетающих осматривают в аэропорту, замеряют температура, и при выявлении опасных симптомов будут отправлять в госпиталь на тестирование.

На острове много платных клиник хорошего уровня. Понятно, что они и до пандемии в основном были рассчитаны на туристов.

БОГАТЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛЮБОВНИЦЫ СОДЕРЖАТ МЕСТНЫХ МАЧО И ИХ СЕМЬИ

- Как страна пережила кризис? И так же много бедных, а тут такое… Пишут что люди на грани голода и бросаются на всех на улицах?

- Знаете, большинство не заметили ничего, те кто жили бедно, в их жизни ничего по сути и не изменилось. Больше пострадали мы, экспаты, которые зависят от туризма (многие отели, принадлежащие европейцам, разорились и стоят пустые — ред.). Еще спасло то, что апрель и май в принципе не туристические месяцы — сезон дождей. Так что нехватку клиентов мы стали ощущать только в июне, а в июле уже потянулись первые отдыхающие их Европы. Не секрет, что Занзибар это такая Мекка секс-туризма для престарелых, отчаявшихся европеек. В поисках такого рода приключений сюда едут тысячи женщин, а местные мужчины зарабатывают проституцией. В тяжелый период многие белые леди поддержали материально своих африканских мачо. Плюс в принципе африканцы очень дружные и семьи помогают друг-другу, много у кого родственники работают за границей. Да, затянули пояса, но справились.

- Русские туристы в целях экономии могут попытаться организовать себе тур сами, дикарями и добираться до Занзибара как могут — на местном транспорте, через материковую Танзанию. Или так, в целях экономии, попробовать добраться до знаменитых национальных парков.

- Нет, я все-таки не советую так делать. В центральной Танзании далеко не так безопасно, как на Занзибаре. Ехать без сопровождения куда-то в глубинку, не только материковой части, но и даже самого острова, не очень безопасно. Кризис, безработица, все это есть, конечно. Все-таки люди могут быть непредсказуемыми, особенно когда голодные. Но в туристических зонах, в отелях, все спокойно. Местные очень любят туристов и никогда не обидят. Они хоть и бедные, но не глупые и не хотят лишиться заработка, туризм — единственный источник дохода. Не надо опасаться и бич-боев, которые на пляжах предлагают свои услуги, никогда не обманут. Сами же местные за этим очень следят и над нечистым на руку устроят самосуд. Тут была история лет 15 назад, которую вспоминают до сих пор. Случился конфликт между итальянским хозяином отеля и местными, сожгли здание, пострадали туристы, несколько человек даже погибли. Тогда Италия (а туристов из этой страны в Танзании большинство) просто остановила сюда перелеты на несколько лет. Туристических сектор разорился, очень много людей потеряли работу, наступил голод. Этот урок здесь помнят до сих пор. Да и в целом танзанийцы очень приветливый и открытый народ. Жизнь бедная, но дружная и веселая. Сплошная Акуна Матата! Я до Занзибара работала и жила во многих других странах. И здесь в Танзании чувствую себя максимально безопасно и комфортно, даже комфортнее, чем во многих странах Европы. Да, конечно, всякое случается и сюда «на заработки» приезжают гастролеры из других африканских стран. Но такое все же редко и в основном у них сезон на новый год и рождество, когда на Занзибаре много богатых европейцев.

- Полиция усилила меря безопасности в туристических зонах?

- Да тут в принципе полиция никогда ничего не решала.

- Вы уже чувствуете спрос на ваше направление?

- Знаете, пока только интерес. Очень много пишут, спрашивают, но до дела пока не дошло. Думаю, во многом потому, что нет прямых перелетов, а с двумя пересадками мало кто готов лететь. Если пустят такой рейс, то, уверена, спрос сразу появиться.

СЛОВО НЕГР ЗАБУДЬТЕ СРАЗУ

- Все-таки, чего вы категорически не советуете делать туристам в Танзании? Сейчас к вам туда могут приехать те, кто раньше выбирал Турцию и «все включено» и все разрешено — напиваться, гулять по ночам и буянить? Всякая разная публика, одним словом, а не только подготовленные и опытные путешественники.

- Крайне не советую вступать в конфликты с местными. Избегайте их всеми способами. И уж тем более не стоит самим проявлять агрессию, обзываться, насмеиваться, тыкать пальцем. Я часто помогаю нашим туристам, попавшим в полицию. Была, например, история, когда одному русскому показалось, что «этот негр не так посмотрел на мою жену» (во-первых, слово «негр» забудьте сразу, его тут прекрасно понимают). А во-вторых, мне хотелось сказать ему: «Алло, товарищ, ты не на своей территории. Здесь их много и брат за брата. С кем ты собрался тут выяснять отношения». Иногда лучше понять и простить (более подробные советы ниже — ред). Есть еще ряд правил, если соблюдать их, то все будет хорошо.

Местная ребятня позирует фотографу на берегу моря. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специально для читателей «КП» советы от Алисы Серовой, что можно и чего нельзя в Африке:

Не повышайте голос!

Островитяне живут в своем темпе, неторопливом и расслабленном, не пытайтесь их переделать и старайтесь не выходить из себя из-за их чрезмерной медлительности

Забудьте слово на букву «Н» обозначающее расовую принадлежность! Не думайте, что вас не услышат или не поймут, если вы говорите по-русски! Вы не поверите, но оно звучит одинаково практически на всех языках мира!

Соблюдайте дресс-код!

Особых требований относительно одежды здесь нет, несмотря на то, что остров мусульманский. На пляж одевайтесь как хотите, но только не топлесс.

Выходя в деревню или выезжая в Стоун-Таун, лучше прикрыть выдающиеся части тела.

Внимание! Это не значит, что надо закрыться полностью. Шорты, майки - ок! Но только не разгуливать в купальнике по Стоун-Тауну, если не хотите, чтобы вас окатили помоями, в лучшем случае, в худшем - кислотой... Да, и такое у нас было несколько лет назад…

Не фотографируйте местных жителей без их разрешения! И вообще, плохая это привычка снимать кого-либо таким способом! Я вот это тоже не переношу... Неоднократно замечала, как меня фоткают исподтишка.

Ни в коем случае не фотографируйте солдат и полицейских! За это здесь можно влипнуть серьезно и надолго! Также здесь существует запрет относительно фотосъемки государственных объектов и некоторых достопримечательностей.

Например, категорически запрещено снимать почту (странно да?), банки, здания министерств и посольств... Если перед входом на достопримечательность вы видите перечеркнутую камеру - фотосъемка запрещена совсем, либо нужно приобрести специальное разрешение.

Не пренебрегайте этим правилом!

Переходим к самому интересному... Нередко в багаже наших туристов находили вещи, которые им не принадлежит и даже живых существ. Буквально год назад одна из наших клиенток (скорее всего она даже прочитает этот пост) вынесла из отеля, в котором отдыхала, десяток пляжных полотенец...

Зачем? Я черт его знает. Возможно клептомания. Самое интересное, что она их даже не забрала домой, она их подарила здесь на острове.

Другие наши туристы, открутили в номере фен, в отеле это обнаружили, хозяин оказался принципиален и сообщил об этом в полицию, те приехали в аэропорт, своим рейсом туристы не улетели... Что касается животных: хамелеон, малыш черепашки альдабра, даже были попытки незаметно вывести мартышку... Люди, вы серьезно??? Вы хоть представляете что такое африканская тюрьма?

Несколько нелицеприятных отзывов от туристов. Конечно, их куда меньше, чем положительных, но и о таких надо знать.

Виктория Губанова:

- Отдыхаем в Нунгви сейчас с 23.02.2020. Вечером шли с пляжа Кендва, я шла чуть позади мужа, в руках была сумка с масками и трубками для снорклинга. Почувствовали, что позади кто-то идет, потом он резко подбежал ко мне и выхватил сумку. Сумка оборвалась, ручки не выдержали рывка. Муж побежал за ним, он пустился в бег в заросли. Бесполезно уже было. Бог с ними, с масками, но сам факт, это не просто стащили со столика или незаметно из сумки. Хорошо хоть ножом не пырнул. Вообще, конечно, впечатления от отпуска подпорчено, но хорошо хоть отделались легким испугом. В общем, воровство тут есть, будьте бдительны.

Когда мы собирались на Занзибар, то смотрели ваши красивые фотки - думали это рай. Когда приехали на остров в январе 2020 - впечатление были очень сильными- такой нищеты мы не видели не в Тае, не в Доминикане, не в Египте. Уровень жизни очень низкий - у людей нет самого простого: еды, крова над головой. Туристы едут по дороге из аэропорта и не хотят смотреть в окно автобуса - там другая жизнь. Там грязь, безработица, голод. Находясь на острове, нам было очень стыдно. Стыдно за самих себя перед людьми, у которых нет окон в домах, одежды, обуви, еды.

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