Никита Ефремов – Шамилю Хаматову: «9 мая - день скорби, но не праздник со слезами на глазах»

Сергей Гармаш назвал онлайн-проект «Диалоги. Война и мир», выпущенный к юбилею Победы, кощунством и провокацией Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В своем открытом письме труппе Сергей Гармаш назвал онлайн-проект «Диалоги. Война и мир», выпущенный к юбилею Победы, кощунством и провокацией. А часть прозвучавших высказываний - преступлением. Мол, для актеров театра «Современник» Победа и Великая Отечественная война – это свято и неприкосновенно. Постановкой военной пьесы Виктора Розова «Вечно живые», собственно, и открылся этот театр в середине 50-ых.

Мы решили посмотреть, что за «кощунства и провокации» в этих «Диалогах». Их авторы и инициаторы - молодые артисты театра, решившие поговорить со своими современниками, в том числе старших поколений, о войне, о мире, о своих страхах и чувствах... Вот некоторые близкие к тексту цитаты одного из диалогов - между артистами Никитой Ефремовым и Шамилем Хаматовым.

Никита:

- У моего друга был день рождения - 9 мая. И он добивал меня тем, что в его день рождения вечером еще дают салют.

Шамиль:

- У меня в семье не были приняты походы на парады, хотя мой дедушка воевал. Но он умер, когда мне было 4 года. Мы поздравляли ветеранов в школе, но это были общие места, которые не отпечатались в памяти. Салют, прохладно и темно во дворе – таким было 9 мая для меня. Меня не приучили в детстве, наверное, поэтому это не мой праздник.

Актер Никита Ефремов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Никита:

- Один из первых вопросом про обязательные чувства… Когда мне предлагали к 9-му мая что-то прочесть, у меня возникали смешанные чувства. То ли это моя неспособность к эмпатии, то ли у меня нет чувства ответственности. Как у тебя с массивом обязательных чувств?

Шамиль:

- Я вот думал, о чем говорить. По сути говорить-то не о чем. Но сидя в этой самоизоляции, я стал ставить себя на место людей, которые прошли через войну. Мне хочется работать, хочется погулять в парке Горького, хочется в рестораны. Но ничего нельзя. Сходишь с ума. Это после одного месяца самоизоляции. Хотя у меня все нормально – рядом бомбы не взрываются. Хочется понять масштаб тех событий...

Никита:

- У меня внутри война - я не принимаю себя в некоторых своих проявлениях. С чем ты воюешь внутри себя?

Шамиль:

- Я пытаюсь от себя убежать, занимая себя делами. Убежать от тотального одиночества. Моя война - это война с одиночеством и рефлексией. Сидишь и ничего не делаешь, теряешь время. Вдруг появилось обостренное восприятие времени.

Никита:

- Мне тяжело проживать чувство скуки. Может быть я от чего-то убегаю… Вдруг эта ситуация и с карантином, и с 9 мая – это дар, благодаря котором я могу увидеть свои раны, чтобы их залечить…

Если наши деды воевали за спокойствие, а чего мы такие неспокойные? Чего я такой неспокойный? Мне трудно благодарить за обыденные, простые вещи. Может у меня проблема с благодарностью…

Актер Шамиль Хаматов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Шамиль:

- Я всегда умел быть благодарным. Я благодарен за возможность дышать и слушать. У меня такой проблемы с благодарностью нет.

Никита:

- Откуда тогда одиночество?

Шамиль:

- Человек такое существо - не может быть спокойным… Драматизация тоже есть во мне. В экстремальной ситуации неизвестно, что у тебя произойдет внутри. После школы во мне поселился страх непреднамеренного убийства. Поэтому я всячески избегаю таких ситуаций….

Никита:

- Вот когда то, о чем ты говоришь, представляешь в масштабах войны, у меня вообще не возникает никакого желания праздновать. Это скорее день скорби, но не праздник со слезами на глазах.

Шамиль:

– Возможно это праздник, но не наш. Вот в чем дело. Для них, людей, которые через войну прошли (актеры вспомнили героев фильма «Белорусский вокзал» - Ред.), собраться, посидеть, выпить на скамеечке или сходить в парк, - это вспомнить своих друзей, какие-то ситуации, осознать, что прошел через такое испытание. Это праздник. Они победили фашистов…

Никита:

- Я тоже чувствую свою нечестность, что это праздник. Мне тоже внутри неловко.

Шамиль:

- Я уважаю этих людей (видимо, ветеранов – Ред.). Я горжусь ими. Но принимать в этом участие, как один из победителей, я не могу. Не позволяет мне что-то внутри влиться в толпу…

И так далее и тому подобное. От празднования 9 мая артисты плавно перешли к своим внутренним врагам – это лень, боязнь потерять зону комфорта.

Осмелимся предположить, что многие молодые люди, которым предложат так же порассуждать на тему, зачем нужна была Великая Отечественная война и что в ней священного, выдадут на-гора примерно такой же уровень дискуссии. Актеры не мыслители, не ораторы, когда говорят от своего имени. А то, что наша молодежь плохо знает историю, - тоже не новость. По мнению Гармаша, молодых артистов подтолкнул к этому невнятному лепету худрук, а потом и отредактировал снятое. Теперь же планирует из этого сделаю спектакль. Тут действительно возникает вопросе, стоит ли подобные «домашние радости» выпускать на сцену?