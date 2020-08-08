Ледяной душ борется с депрессией, защищает от стресса и делает нас успешнее

Холодный душ, принятый вами сразу же после пробуждения, помогает вам сделать больше дел в течение дня Фото: Shutterstock

В известном американском журнале для предпринимателей «Inc.» недавно была опубликована статья Анны Мейер о пользе ежеутреннего холодного душа. Эта гигиеническая процедура, оказывается, весьма полезна – и для здоровья, в первую очередь, психического. И для бизнеса!

«Исследования ученых показывают, что холодный душ, принятый вами сразу же после пробуждения, помогает вам сделать больше дел в течение дня», пишет Анна Мейер..

И подтверждая эту мысль, она рассказывает о знаменитом «Ледяном человеке» - спортсмене-экстремале Вим Хофе, установивший несколько мировых рекордов по пребыванию в холоде. Например, он босиком участвовал в полумарафоне по льдам за Полярным кругом, а в ледяной ванне смог пролежать 112 минут. Все эти рекорды ему помог установить собственный метод, сочетающий прием холодного душа и определенных дыхательных упражнений. Как пишет Анна Мейер, такая подготовка не только помогает лучше переносить холод, но и способствует умению лучше концентрироваться, эффективнее работать и крепче спать.

Бетани Макдэниел, гендиректор и основатель компании по производству косметических продуктов, впечатлилась подвигами «ледяного человека» и попробовала принимать ледяной душ. В начале пути она заскакивала под струи холодного душа всего лишь на 20 секунд. Но со временем приучила себя к холоду и теперь, через 7 месяцев, выдерживает уже две минуты закаливания. Она считает, что этот ритуал оказался важным для нее, помог достичь успеха в бизнесе.

Чтобы объяснить такое воздействие холодного душа Анна Мейер обращается к словам врача-психиатра и преподавателя Гарвардской Медицинской школы Ашвини Надкарни. Оказывается, воздействие низких температур активизирует симпатическую нервную систему в нашем теле, которая контролирует нашу непроизвольную реакцию на опасные или стрессовые ситуации. «Из-за плотности рецепторов холода на коже во время приема холодного душа периферически нервы посылают в мозг поток электрических импульсов, тем самым активизирую наше сознание и тонизируя тело», - говорит он.

Ашвини Надкарни ссылается на исследование 2007 года, участники которого выходили из депрессии с помощью утреннего холодного душа. Пациенты принимали такой душ, постепенно увеличивая время, проведенное в холоде, с двух до семи минут. Ашвини Надкарни отмечает, что положительный результат появляется только при относительно продолжительном стоянии под холодной водой. Поэтому, чтобы добиться от таких процедур положительного результата, может быть, придется потратить продолжительное время. Но если вы выдержите, то польза, несомненно, будет. Тот же Ашвини Надкарни рассказывает и про исследование, проведенное в 2016 году среди работников, принимавших холодный душ в течение 30 дней. И в результате было отмечено 30-процентное сокращение продолжительности болезней внутри коллектива, а также улучшение производительности труда.

Психиатр Аманда В. Портер из Научно-исследовательского университета города Цинциннати (Огайо, США), отмечает: «Холодный душ также может уменьшить беспокойство, помочь сконцентрировать внимание, тем самым повышая когнитивные способности и продуктивность».

Помимо этого автор статьи подмечает, что ежедневное стояние под ледяным душем также может укрепить и силу воли. «Если поставить перед собой долгосрочную цель – стоять несколько минут под ледяной водой - и идти к ней, как бы это трудно не было, то таким образом вы подготавливаете себя к всевозможным трудностям в жизни и бизнесе, ожидающим вас вне душа», - пишет Анна Мейер.

Впрочем, если холодный душ кажется вам слишком серьезным испытанием, то Анна Мейер предлагает компромиссный вариант – если вас что-то беспокоит и тревожит, то каждое утро прикладывайте к запястьям или шее несколько кусочков льда. И, в конце концов, это поможет вам успокоиться.

Но ведь холодный душ, ледяные обливания – это методы нашего традиционного закаливания! Помните, еще несколько десятков лет назад врачи настаивали, что подобные методы укрепляют иммунитет. В детских оздоровительных лагерях и детсадах целые программы внедрялись: малыши ходили босиком, им обливали ножки холодной водой. А теперь, почему-то, врачи молчат о закаливании. Неужели современной медициной не признается, что оно способно повышать иммунитет? Ведь как пригодилась бы нам подобная тренировка защитных сил организма в эпоху коронавируса!

- Современная медицина также считает, что холодный душ может повысить иммунитет, - подтвердила нам Ольга Викторовна Молчанова, врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации. - Исследования показали, что холодный душ адаптирует организм к стрессу, являясь по своей сути его лёгкой формой. Это подтвердил сравнительный анализ крови группы любителей закаливания и группы здоровых добровольцев. Также были исследования, показавшие, что регулярный холодный душ увеличивает в крови количество лейкоцитов, клеток, которые ведут борьбу с начинающейся болезнью. Таким образом холодный душ ускоряет обмен веществ и активирует иммунную систему. Конечно, далеко не все способны сразу встать под холодный душ, поэтому можно приучать себя к нему постепенно. Сначала холодным душем обдавать голени, потом ноги целиком, потом двигаться и выше, постепенно приучая себя к холодной воде.

Даже в случае атеросклероза и повышенного давления холодный душ может быть полезен. Поскольку во время обливания сосуды сужаются и кровь вынуждена двигаться быстрее, за счёт этого происходит улучшение кровоснабжения. Это стимулирует работу сердечно-сосудистой системы. А затем после недолгого обливания тело согревается, сосуды снова расширяются – благодаря такой тренировке из сжатия – расширения увеличивается их эластичность. А это не дает прогрессировать гипертонии.

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