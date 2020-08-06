Медики и фармацевты России и Казахстана объединились против коронавируса

Фото с сайта https://www.coronavirus2020.kz/ru

Одним из драматических побочных эффектов мировой пандемии Covid-19 стало закрытие границ между государствами. «Новый изоляционизм» не может продолжаться вечно, кроме того, его можно считать оправданным только тогда, когда эффективная борьба с эпидемией ведётся внутри самих стран. «В обозримом будущем отдельным странам будет практически невозможно держать свои границы закрытыми, экономика требует открытия границ, - считает директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан. - В то время как страны с высокой скоростью передачи Covid-19 в сообществе, возможно, должны использовать прямой инструмент блокировок, чтобы получить контроль над ситуацией, другие должны направить силы на то, чтобы получить чёткое представление, как вирус распространяется на местном уровне».

Россия и Казахстан не являются исключением из общего правила, с началом пандемии перед правительствами наших стран встала задача выставить на пути коронавируса труднопроходимый барьер в виде государственной границы и одновременно с этим сохранить экономические связи, необходимые для того, чтобы многочисленные отрасли индустрии оставались в рабочем состоянии по обе стороны границы. Кроме того, пандемия сделала жизненно важным расширение профессиональных контактов между медиками обеих стран.

Врачи без границ

При посредничестве посольства и консульских учреждений Республики Казахстан в России в Казахстане высадился десант российских медиков. Более 20 московских врачей побывали в Алматы, ещё 15 отправились в Северо-Казахстанскую область, 8 - в Атыраускую область. 15 инфекционистов из Татарстана работают в Восточно-Казахстанской область, 4 медика – в Жамбылской. В свою очередь в Москву приехала делегация медиков из Алматы – поделится накопленным опытом и осмотреть объекты здравоохранения российской столицы - Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское», городскую клиническую больницу № 40, Телемедицинский центр, временный госпиталь в павильоне № 75 на ВДНХ, Станцию скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, а также НИИ им. скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Фото с сайта https://www.coronavirus2020.kz/ru

Роспотребнадзор России бесплатно передал Национальному центру экспертизы Министерства здравоохранения Казахстана 2 тыс. ковид-тестов, а также комплекты реагентов для проведения 10 тыс. исследований. Были утверждены и согласованы поставки в Казахстан реагентов «Рибо-преп» и «Реверта-L» для проведения ещё 20 тыс. исследований. Российские и казахстанские специалисты продолжают совершать визиты друг ко другу и делиться бесценным опытом в борьбе с коварной болезнью.

Медицинские препараты и оборудование: сделано в России и Казахстане

В Казахстан поставляются произведённые в России лекарства, в частности, продукция крупных предприятий «Красфарма», «Stada», «Ozon», «Армавирская биофабрика», «Фармстандарт», «Алиум», «Канонфарма», «Вертекс», «Veropharm», «Альтфарм», «Акрихин». На казахстанский рынок вышли российские компании-дистрибьюторы «Букаев.ру», «Гранд Капитал», «Р-Фарм», «Юг фарма», «Протек», «Интерлек», «Бэстфарм». 10 июля при содействии МИД Республики Казахстан в страну вылетели два самолёта с российскими лекарствами суммарным весом 55 тонн для 5 казахстанских фармацевтических компаний, включая самые востребованные противовирусные и жаропонижающие препараты, антикоагулянты и антибиотики. 16 июля в Алматы было доставлено ещё 22,5 тонны лекарственных препаратов из России. Днём позже при содействии благотворительного фонда «Халык» («Народ») в Атыраускую область Казахстана была доставлена тысяча упаковок препарата «Ксарелто» и 2 тыс. упаковок ацетилсалициловой кислоты. Кстати, фонд направил в посольство Казахстана в Москве письмо с благодарностью за помощь в организации этой гуманитарной поставки.

19 июля при поддержке властей Карагандинской области и корпорации «Казахмыс» была организована доставка в Казахстан лекарственных препаратов весом 17 тонн. 20 июля российская компания-дистрибьютер «Букаев.ру» и казахстанский партнёр «Желдорфармация» доставили 10 тонн лекарств в Актюбе. В Торговое представительство Российской Федерации обратилась казахстанская компания «Медикэр» с предложением о поставке российского препарата «Арепливир», официально одобренного для лечения коронавирусной инфекции.

Фото с сайта https://www.coronavirus2020.kz/ru

Поставкой в Казахстан произведённых в России готовых лекарственных средств и медицинского оборудования сотрудничество между странами не исчерпывается. Из Российской Федерации в республику поступают комплектующие изделия и сырье. Между Торгово-промышленной палатой Свердловской области и казахстанской компанией «Тыныс» достигнута договорённость о поставке 683 медицинских баллонов, произведённых Первоуральским новотрубным заводом. Казахстанская компания «Super-pharm» использует для своего производства продукцию екатеринбургской фирмы «НКГ-Инжиниринг». Завод «Эластик» (Татарстан) поставил в адрес своих казахстанских партнёров «Эко-Фарм» и «Super-pharm» свыше 100 тонн материалов для производства медицинских изделий, защитной одежды и операционного белья.

География российско-казахстанского партнёрства в сфере производства лекарств и медицинского оборудования включает в себя также предприятия Санкт-Петербурга, Ульяновска, Москвы и Челябинска. Они поставляют в Республику Казахстан продукцию, необходимую для производства лекарств, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, воздуховодов и многого другого.

Партнёрство и инвестиции

Россия является одновременно главным торговым партнёром Казахстана и крупнейшим инвестором в экономику страны. Выступая 17 июля на заседании межправительственного Совета государств ЕАЭС глава российского кабинета министров Михаил Мишустин заявил: «В первой половине 2020 года наш темп торгово-экономического сотрудничества объективно замедлился, это было связано с коронавирусной инфекцией, и с января по май его объем примерно на 7,5 процентов уменьшился. Но я уверен, что мы восстановим к концу 2020 года уверенный рост, и в связи с этим считаю необходимым возобновить на регулярной основе консультации с казахстанскими партнёрами по координации макроэкономической политики». Премьер-министр России также отметил братский характер отношений двух стран и пообещал продолжать оказывать поддержку Казахстану в борьбе с коронавирусом.

Премьер Казахстана Аскар Мамин также выразил уверенность в восстановлении объёмов товарооборота в указанные сроки и подчеркнул, что Казахстан рассчитывает на приобретение российской вакцины от коронавируса в числе первых стран.

Что касается сотрудничества в других сферах, то в качестве примера можно привести недавнее соглашение заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра и премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина о реализации инвестиционного проекта между ПАО «Татанефть» и группой казахстанских компаний «Аллюр». Соглашение предусматривает строительство на территории Казахстана завода по выпуску шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей. Завод будет ежегодно выпускать 3 млн легковых и легкогрузовых шин (с перспективой увеличения производства до 3,5 млн), а также полмиллиона шин для грузового транспорта. Запуск предприятия запланирован на 2022 год, численность его сотрудников составит порядка 1000 человек.

Другим примером сотрудничества двух стран может служить договор, подписанный Чрезвычайным Полномочным Послом Республики Казахстан в России Ермеком Кошербаевым и министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, этот документ касается реализации совместного проекта по строительству и эксплуатации завода минеральных удобрений в Жамбылской области.

Фото с сайта https://www.coronavirus2020.kz/ru

«В проекте планируется использовать российское энергетическое, горнорудное оборудование. Конечная продукция будет поставляться на внутренний рынок Казахстана, а также на экспорт - в Китай, страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока», - заявил Мантуров.

О том, что Россия является крупнейшим инвестором в экономику Республики Казахстан, говорил российский президент Владимир Путин, выступая в конце прошлого года на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, в работе которого в качестве президента Казахстана тогда впервые принял участие Касым-Жомарт Токаев. Путин подчеркнул, что российские капиталовложения в Казахстане составляют 13 млрд долларов, при этом накопленные в Российской Федерации казахстанские капиталовложения составили почти 4 млрд. Президент России также отметил, что к моменту встречи в Омске российские и казахстанские предприниматели создали более 6,5 тыс. совместных предприятий в самых разных регионах обеих стран.