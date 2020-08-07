"Говорить об эффективности пока рано": Академик Зверев назвал два главных риска новой вакцины от коронавируса

Первыми вакцину получат медработники и учителя, у которых повышен риск столкнуться с коронавирусом Фото: Елена ВАХРУШЕВА

На этой неделе врачи Главного военного клинического госпиталя Минобороны им. Н.Н. Бурденко сообщили вдохновляющую новость: успешно завершены испытания эффективности российской вакцины от коронавируса на добровольцах. «По результатам анализов мы можем сказать о явном формировании иммунного ответа после проведенной вакцинации», — рассказала журналистам заведующая терапевтическим отделением госпиталя Светлана Волчихина. Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что прививать от ковид жителей нашей страны начнут в октябре. Первыми вакцину получат медработники и учителя, у которых повышен риск столкнуться с коронавирусом. Кто окажется следующим в очереди на вакцинацию, официально пока не уточняется. Но очевидно, что вскорости после первопроходцев прививка станет доступной и многим другим.

Значит, да здравствует скорое освобождение от измучившей нас угрозы подхватить непредсказуемую инфекцию?! Или не все так просто, и на этом пути есть «подводные камни»? «Комсомолка» спросила ведущих экспертов.

В КИТАЕ 500 ЧЕЛОВЕК, В США 30 ТЫСЯЧ, У НАС НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ

- Доказана эффективность первой российской вакцины. Поможет ли она всем? – спросили мы на Радио «КП» академика РАН, директора НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева.

- Во-первых, никакая эффективность не доказана. С того времени, которое прошло с появления коронавируса и с момента появления вакцины, можно создать хорошую вакцину, но проверить, насколько она хороша, эффективна и безопасна, совершенно невозможно. Для этого нужно время. И говорить о том, что она эффективна и безопасна, это совершенно пока неправильно, на мой взгляд.

- Вакцина для широкого применения появляется в среднем через четыре-пять лет после начала ее разработки, - продолжает вирусолог. - Этот процесс можно ускорить каким-то образом, но не настолько, чтобы через полгода говорить об эффективности и безопасности.

По словам эксперта, полноценные исследования очень важны, их нельзя ни сокращать, ни уменьшать в объеме. В России пока известно об успехе на нескольких десятках добровольцев. Между тем в Китае в первой фазе испытаний участвовало около 500 человек, в США планируется проведение третьей фазы исследований на 30 тысячах американцев. «А мы хотим после коротких испытаний, не поняв толком, что это такое, прививать врачей и учителей? Напоминает фильм «Эта веселая планета», там был член космического экипажа, на котором все пробовали, потому что он был самый незначащий», - говорит академик Зверев.

Вакцина прошла испытания на добровольцах. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ИСПЫТАНИЙ – ЭТО МИНИМУМ

Иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков считает, что действительно безопасная и эффективная вакцина против коронавируса объективно может появиться не раньше весны следующего года.

- Сначала в клинических исследованиях на людях, здоровых добровольцах, определяется безопасность вакцины, - уточняет эксперт. - На следующем этапе проверяется иммуногенность, то есть, по сути, эффективность вакцины. Итого должно быть проведено либо два отдельных исследования, либо одно многоэтапное. Обычно как минимум на это уходит 5 — 6 месяцев (после появления разработки. - Ред.). Затем идут процедуры регистрации вакцины, которые с учетом всех упрощений и сокращений могут занять самое минимальное около двух месяцев.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПОСПЕШИТЬ?

Академик Зверев называет два главных возможных риска. Во-первых, могут появиться не известные нам побочные эффекты — спустя год или даже полгода после прививки, не говорят уже о более долгосрочной перспективе, предупреждает вирусолог. Во-вторых, по его мнению, пока все-таки не обнародовано убедительных доказательств эффективности вакцины. В частности, совершенно не понятно, как долго будет сохраняться приобретенный после вакцинации иммунитет.

Смущает директора НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова и сам тип первой российской вакцины:

- Никто до конца не знает, как она будет в дальнейшем вести себя в человеческом организме. Потому что это векторная вакцина, сделанная на основе аденовируса, куда вставлен фрагмент генома коронавируса. Это новые технологии, пока еще наука, а не клиническая практика. Нигде широко такая технология не применяется. Известно только об одном подобном препарате, который разрешен в Японии для лечения рака шеи. Его надо очень тщательно исследовать, прежде чем применять такие технологии для массовой вакцинации.

КСТАТИ

Еще одним «подводным камнем» может стать так называемое антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). Об этом предупредил замдиректора отдела вакцин Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Константин Чумаков. По его словам, в ходе разработки антикоронавирусных вакцин выяснилось, что часть антител, возникающих в организме, не то, что не защищает от ковида, а даже может усилить болезнь, это явление и называется АЗУИ.

Однако эксперт подчеркнул, что есть технологические способы избежать такого опасного эффекта. Именно поэтому так важны полноценные клинические исследования.

Врачи Главного военного клинического госпиталя Минобороны им. Н.Н. Бурденко сообщили о завершении испытания вакцины от коронавируса на добровольцах Фото: Минобороны РФ

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Три аргумента в пользу новой вакцины

Ответы на самые острые вопросы дал в интервью изданию Meduza один из разработчиков российской вакцины - замдиректора по научной работе в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, ученый-микробиолог Денис Логунов.

1. Вакцина появилась так быстро, потому что возникла не на пустом месте, говорит ученый. За основу было решено взять наработки, которые велись в институте уже три года. Это были опыты по созданию вакцины против Вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS). «Новый коронавирус ближайший собрат MERS, поэтому у нас не было сомнений, что за основу вакцины от COVID-19 надо брать уже готовые наработки», пояснил Логунов.

2. Векторную вакцину выбрали потому, что она наиболее эффективна и безопасна, утверждает ученый. По его словам, взят вектор от аденовируса, с которым человечество хорошо и давно знакомо. При этом у вектора удалены два участка генома, чтобы сделать вакцину еще более безопасной. «При таких изменениях вирус не может размножаться в клетках организма, но может попасть внутрь клетки и принести туда то, что ученые встроят в его геном», - сказал Денис Логунов. В то же время встроиться в геном человека новоиспеченный препарат не сможет, утверждают разработчики.

3. Опасения, что иммунитет от прививки может оказаться краткосрочным, преждевременны, считают в НИИ им. Гамалеи. Как пояснил Логунов, снижение антител в крови со временем не означает, что иммунитет к ковид обязательно пропадает. Да, примерно через два месяца после подъема уровня антител к инфекции происходит его естественное падение. Однако, когда впоследствии вирус попадает в организм, его опознают иммунные клетки памяти, которые снова начинают вырабатывать те самые антитела.

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