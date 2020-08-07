Зенит - Локомотив 7 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча на Суперкубок России по футболу

"Зенит" сыграет с "Локомотивом" за Суперкубок России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Зениту" и "Локомотиву" предстоит открыть новый сезон в футбольной России. "Сине-бело-голубые" и "красно-зеленые" поспорят за Суперкубок страны. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Зенит - Локомотив 7 августа 2020.

Статистика личных встреч Зенит - Локомотив 7 августа 2020

В Суперкубке России команды играли три раза. Год назад "Локо" победил 3:2. В 2015 году на "Петровском" "Зенит" был сильнее в серии пенальти 1:1 (4:2). Ну а в марте 2008 года "Зенит" победил в "Лужниках" со счетом 2:1.

Прогнозы букмекеров на матч Зенит - Локомотив 7 августа 2020

У "Зенита" - больше шансов на победу.

Прогноз на матч Зенит - Локомотив 7 августа 2020

"Зенит" одержит победу.

Составы команд на матч Зенит - Локомотив 7 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Зенит - Локомотив 7 августа 2020

Матч Зенит - Локомотив 7 августа 2020 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Зенит - Локомотив 7 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча Зенит - Локомотив можно будет посмотреть с 19:00 на Первом канале.

Трансляция матча Зенит - Локомотив 7 августа 2020

Трансляция матча Зенит - Локомотив 7 августа и начнется в 19:00 на Первом канале.