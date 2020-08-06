Химки - ЦСКА 8 августа 2020: прогноз на матч 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ

ЦСКА откроет сезон матчем в Химках. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подмосковные "Химки" за последние годы показали себя неплохой командой в ФНЛ. А в конце прошлого сезона неплохо побились с питерским "Зенитом" в финале Кубка России, проиграв только после неоднозначного пенальти. И вот теперь подмосковный клуб открывает первый после возвращения в Премьер-Лигу сезон поединком против столичного ЦСКА. Армейцы на финише прошлого чемпионата смогли не выпасть из гонки за местах в еврокубках и пробились в Лигу Европы. Но теперь же для команды Виктора Ганчаренко все начнется с нуля.

ЦСКА будет довольно непросто играть против химчан. В составе которых есть немало игроков, которые прошли школу Премьер-Лиги. Так что для матч-открытие сезона не будет легкой прогулкой для армейцев. "Химки", однако же, в предварительных раскладах не выглядят фаворитами поединка - шансы на успех ЦСКА видятся букмекерами в три раза выше победы химчан. "Химкам" будет непросто адаптироваться в новых условиях после ухода ряда игроков по окончании прошлого чемпионата, тогда как ЦСКА в целом удалось сохранить свой состав. Так что у москвичей больше шансов на успех и закономерным итогом будет победа ЦСКА с разницей в один мяч. К слову, последний раз команды играли между собой 22 августа 2009 года. И тогда ЦСКА победил 2:1 еще на старых "Лужниках". А на старте чемпионата победил на "Арене Химки" со счетом 3:0. Подмосковный клуб, между тем, пока что еще ни разу не побеждал ЦСКА в чемпионатах России.

Отметим, что следующими играми у ЦСКА и "Химок" будут поединки с посильными соперниками. Химчане едут в Сочи, а ЦСКА дома примет "Тамбов".

Прогноз на матч 1 тура чемпионата России по футболу ЦСКА - Химки: победа ЦСКА с разницей в один гол.