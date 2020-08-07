Как коронавирус изменил “Все включено” в Турции: Шведский стол теперь – шоу “за стеклом”

Как коронавирус изменил “Все включено” в Турции Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Готовимся к отпуску в Турции – самолеты в Стамбул уже летают, с 10 августа открываются полеты на курорты: в Анталью, Бодрум и Даламан.

Ну а поскольку для многих отпускников Турция и All Inclusive практически синонимы, расскажем о том, как пандемия повлияла на турецкие отели. Да, у любимой россиянами системы “Все включено” - свои осложнения от коронавируса. Хотя они вряд ли испортят отдых.

ВСЕ ЛИ ОТЕЛИ НА КУРОРТАХ ОТКРЫТЫ?

Нет. Но мест вам хватит, не переживайте. В меню крупных туроператоров – до 900 пляжных отелей на Средиземном и Эгейском морях. И около 300 гостиниц в Стамбуле. После 10 августа многие отели откроются специально для гостей из России.

- Действительно, отели открылись пока ещё не все. Однако их количество будет увеличиваться по мере получения сертификатов безопасности. Все отели, куда мы отправляем туристов, уже имеют такой сертификат, - поясняет Дарья Домостроева, PR-директор “Интуриста”.

- По данным нашего принимающего офиса в Турции, в этом году будут размещать гостей 60% всех отелей на побережье, - добавляет пресс-секретарь Tez Tour Светлана Баранова.

В БЮДЖЕТНЫХ ОТЕЛЯХ НЕ ОТДОХНУТЬ?

Еще до возобновления рейсов в Турцию ходили слухи, что о бюджетном отдыхе можно забыть. Мол, сертификаты здоровья получили только дорогие 5-звездочные отели. А скромные “трешки” остались без них, и российских отпускников туда не заселят. Эксперты в один голос опровергают эти опасения :

- Отелей категории 3 - 4 звезды с сертификатами безопасности уже предостаточно и в Кемере, и в Анталье, и в Мармарисе, - уверяет Дарья Домостроева.

Впрочем, наши люди все равно предпочитают “пятерки” - 80% всех туров покупают именно в 5-звездочные отели.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ОТЕЛЯХ?

Требования Министерство культуры и туризма Турции к отелям, желающим получить сертификат безопасности (https://tga.gov.tr/wp-content/uploads/2020/08/KonaklamaRU-1.pdf):

- на входе – тепловизоры или другие устройства для бесконтактного измерения температуры.

- разметка или другие знаки для соблюдения социальной дистанции 1 – 1,5 метра.

- в ресторанах, барах, у бассейна столы должны стоят опять же с учетом социальной дистанции, на расстоянии 1,5 метра. Шезлонги и зонты у бассейна – тоже.

- дезинфекторы для рук в общественных местах по всей территории отеля.

- посещение СПА, фитнесс клуба и мини-клубов только по предварительной записи.

- маски и перчатки постояльцам предоставляют по запросу.

- платежи предпочтительны бесконтактные – картой или на номер.

- в каждом отеле выделяется отдельная зона на тот случай, если придется изолировать заболевшего коронавирусом постояльца, из расчета 1 изоляционная комната на каждые 50 номеров.

Всего в списке больше 100 требований. Да, это покруче рекомендаций Роспотребнадзора!. Если в отеле больше 50 номеров, без сертификата работать незаконно. Для маленьких гостиниц – дело добровольное. Соответствие правилам проверяют регулярно, причем как официально (раз в месяц), так и с помощью тайных инспекторов, приезжающих под видом гостя.

А КАК ЖЕ ШВЕДСКИЙ СТОЛ?

- На шведском столе еду теперь накладывает в тарелки и подает персонал гостиницы, а не сами туристы, - предупреждают в Tez Tour.

А блюда – за стеклянным экраном. Эх, понятно, что гигиена, но часть удовольствия точно потеряна!

Кофейные автоматы, диспенсеры для соков, кулеры и прочие подобные машины из залов должны убрать. Либо напитки будет наливать сотрудник ресторана.

Сотрудники - в масках и перчатках. Физический контакт с гостями им запрещен (по плечу похлопать, руку пожать и все такие).

Столы, стулья, солонки должны дезинфицировать после каждого гостя спиртосодержащими средствами.

И мало того, что между столами расстояние полтора метра, так еще и стулья за одним столом – не ближе чем в 60 см друг от друга.

ПОКРОЕТ ЛИ СТРАХОВКА ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСА?

Да, обычная медстраховка, которая входит в стоимость тура, будет работать при коронавирусе — как и при любой другой вирусной инфекции или пневомнии. Это подтверждают и туроператоры, и страховщики. Причем речь идет как о лечении в турецких клиниках или амбулаторно (если болезнь в легкой форме), так и возможном карантине:

- Расходы по проживанию на весь срок карантина, медико-транспортные расходы и расходы по возвращению к постоянному месту жительства клиентов, заболевших COVID-19, будут оплачиваться в лимите страховой суммы, — поясняют в Tez Tour.

Про лимит — важный момент. В стандартном полисе он составляет 30 — 40 тысяч евро, при этом на каждую статью расходов может быть отдельное ограничение Обычно этой суммы хватает. Проблемы возникают только в тяжелых ситуациях: когда человек долго лежит в реанимации, нужна сложная операция и так далее.