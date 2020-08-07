Российские спасатели начали оказывать помощь жителям пострадавшего от взрыва Бейрута

Российские спасатели приступили к работе в Бейруте, пострадавшем от разрушительного взрыва в порту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бейруте начал работу мобильный госпиталь, развернутый спасателями российского МЧС. В Ливан прибыло четыре спецборта с российскими спасателями, врачами, эпидемиологами.

Корреспондент «КП» Владимир Веленгурин, находящийся в Бейруте, поделился подробностями происходящего в ливанской столице в эфире радио «Комсомольская правда»:

- Российские врачи начали оказывать помощь пострадавшим, госпиталь открыт.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что же касается последствий взрыва, то пострадали здания, которые находились примерно в радиусе одного километра от порта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наши спасатели также приступили к своей работе, они работают в самом эпицентре, там, где произошел взрыв. Уже обследовали наполовину сохранившееся здание зернохранилища. Там были кинологи, собаки что-то учуяли.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работа тяжелая и опасная - бетонные плиты сначала дробятся специальными аппаратами, прокладывается вход к полостям, в которых могут оказаться люди.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я был там, картина ужасная, страшная, из-за разрушений элеватора снаружи, на земле – тонны кукурузных зерен, ходить там очень сложно, ноги проваливаются по щиколотку…

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Атмосфера там очень напряженная, в воздухе – явный запах гниющей плоти. Но это не человеческие останки, а птичьи. В основном, голубиные. Взрывом убило, наверное, десятки тысяч птиц, которые подкармливались зерном. Идешь по земле, по этому зерну и постоянно натыкаешься на тушки мертвых голубей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе много солдат, вооруженных автоматическими винтовками. Они группами, их очень много, на каждом шагу, контролируют обстановку, следят, пропускают к месту взрыва людей или не пропускают. В целом, обстановка здесь под контролем.

Напомним, что вечером 4 августа в порту столицы Ливана прогремели два мощнейших взрыва. Несколько кварталов оказались полностью разрушены, припаркованные автомобили перевернуты. На настоящий момент в Бейруте продолжаются поисковые работы. Известно о более 140 погибших, еще около четырех тысяч человек получили ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница разрушенного Бейрута: Если ты не умираешь, врачи откажут в помощи

В эфире радио «КП» о страданиях бейрутцев рассказала жительница города (подробности)

"Команда в заложниках на плавучей бомбе»: Взрыв в Бейруте был предсказан в 2014 году

Один из самых авторитетных экспертов в области морских перевозок, шесть лет назад забивший тревогу об опасном грузе, назвал причину трагедии (подробности)