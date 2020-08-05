Жительница разрушенного Бейрута: Если ты не умираешь, врачи откажут в помощи

Спасатели почти сутки ведут поиски выживших под завалами в Бейруте. Вчера вечером в порту столицы Ливана прогремели два сильнейших взрыва. Погибли по меньшей мере сто человек. Взрывы были такой силы, что несколько кварталов оказались полностью разрушены, припаркованные автомобили были перевернуты и отброшены в разные стороны.

Минувшая ночь в Бейруте была тревожная и напряженная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794530" frameborder="0"></iframe> Разрушения в центре Бейрута после взрыва.

- Никто не спал, - призналась в эфире радио «Комсомольская правда» жительница ливанской столицы Лика Хамуш. - Может быть, какими-то урывками. Мы живем буквально в 13 минутах езды на машине от Бейрута. Взрывная волна была очень сильная, вся квартира моей подруги, которую мы забрали вчера с мужем, разрушена. Я никогда такого не видела. Сегодня я приехала в салон, где работаю, убрать что возможно. Из окон виден порт, он в километрах двух от меня. Все разнесено. Десятиэтажное здание – ни одного окна, в офисах все всмятку. Кровь на лестнице.

Ситуация усложняется тем, что взрыв серьезно повредил ряд больниц города.Фото: REUTERS

В результате взрыва более четырех тысяч жителей Бейрута получили ранения. Местная пресса сообщает, что количество жертв и пострадавших может возрасти, поскольку под обломками зданий могут оставаться люди. И когда спасатели смогут до них добраться, неизвестно.

В Бейруте из-под завалов вытащили живого человека.

- Моей подруге, которую мы с мужем забрали, упало что-то на голову, нужно было сделать МРТ. Муж повез ее в больницу, но их даже не подпустили к зданию, потому что ее случай был не важный. Другая моя знакомая сидит с окровавленной ногой, ей в ногу попал осколок стекла. Врачи сказали, что помощь оказывать ей не будут, потому что все не так серьезно. Вчера, когда шла по Бейруту на помощь подруге, я видела, что на улице сидели перевязанные, в основном пожилые люди, видимо, те, кто не мог идти. Рядом с ними кто-то стоял с капельницами. У другой знакомой осколки поранили ребенка, вся квартира в его крови. Но и они не смогли получить пока медицинскую помощь.

Количество жертв взрыва растет каждый час.Фото: REUTERS

После произошедшего власти заговорили о введении в городе чрезвычайного положения сроком на две недели. Совет обороны Ливана выступил за передачу военным контроля над безопасностью в Бейруте на это время. В прессу просочилась информация, что у местных жителей началась паника, многие приняли решение покинуть город.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794526" frameborder="0"></iframe> В Бейруте начали разбирать завалы после взрыва.

- Люди начали покидать Бейрут еще во время революции, - отмечает Лика Хамуш. - Идет сильный и заметный отток христиан. Я вчера видела многих людей с чемоданами. Но это просто люди уезжали в горы, у кого есть загородные виллы или летние дома. Отток есть. Моя подруга из Армении рассказала, что сегодня туда прибыли два самолета ливанцев-армян, которые будут жить там.

Беспилотник облетел руины зданий, разрушенных мощным взрывом в Бейруте.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794368" frameborder="0"></iframe> Взрыв в порту Бейрута.

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