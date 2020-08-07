Москвич оставил тексты рэпера Snoop Dogg’а в качестве предсмертной записки

Загадочное послание полицейские обнаружили в квартире 26-летнего жителя столицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось ранним утром на 1-ой Ватутинской улице в Москве. 45-летний Сергей П.* услышал за окном своей квартиры хрипы и стоны. Мужчина открыл окно проверить, что там происходит и увидел на земле едва живого молодого человека. Сергей сразу вызвал скорую помощь и полицию. Прибывшие медики пытались помочь искалеченному парню, оказывали необходимую помощь, но было уже поздно - он скончался от полученных травм в карете скорой помощи на пути в больницу.

«Полицейские обследовали квартиру молодого человека, который проживал в этом же доме. Было установлено, что погибший - 26-летний Алексей В.* решил свести счеты с жизнью. Молодой человек оставил странную предсмертную записку - тетрадь с рукописными стихами американского рэпера Snoop Dogg’а», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и анализирует найденные в квартире покойного записи. Оперативникам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

* - имена изменены.