В Москве покончил с собой репрессированный Сталиным создатель «Союза еврейской молодежи»

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одной из квартир на улице Кременчугская в Москве было обнаружено тело 89-летнего реабилитированного политического заключенного Феликса Бергера. Пенсионер проживал один. Тело нашла сотрудница социальной защиты, которая приехала проведать пожилого человека. Женщина сразу сообщила в полицию о случившемся, на место были направлены оперативные службы.

«В квартире было обнаружено тело 89-летнего Бергера Феликса Ефимовича со следами, предварительно свидетельствующими о самоубийстве. Труп находился на полу в кухне рядом со стремянкой и мотками веревок. На затылке мужчины была обнаружена травма. Давность наступления смерти примерно 2-3 дня. Тело Феликса Ефимовича было направлено на судмедэкспертизу, которая должна точно установить причины смерти пожилого человека», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося.

Бергер Феликс Ефимович - советский репрессированный заключенный, которого сослали в лагерь в 1949 году за участие в создании «Союза еврейской молодежи». Тогда Феликсу было всего 17 лет, он учился в 10 классе и вместе со своими друзьями-школьниками решил создать молодежную организацию по типу «Молодой гвардии». Школьники хотели принять посильное участие в помощи только что провозглашенному независимому государству Израиль. Вскоре юных активистов задержали и отправили в исправительно-трудовые лагеря, где до 1954 года Феликс Бергер отбывал наказание по политической статье.

Примечательно, что юноша попал в один из лагерей, которые описывал в своей книге «40 дней Кенгира» Александр Солженицын. Феликс Ефимович своими глазами видел все события, которые привели к одному из самых крупных и трагических лагерных восстаний в СССР - «Кенгирском восстание заключённых».

В 1954 году в СССР вышел указ об освобождении лиц, совершивших преступления до 18 лет. Феликс Бергер, которого арестовали в 17 лет, был освобожден из лагеря и вернулся к семье. Был реабилитирован только в 1989 году.