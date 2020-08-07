Налоговики стали в четыре раза чаще интересоваться счетами россиян, а банкиры не в силах им отказать

Налоговые органы стали активнее интересоваться состоянием и происхождением счетов россиян. Фото: Иван МАКЕЕВ

Налоговые органы стали активнее интересоваться состоянием и происхождением счетов россиян. Число таких запросов увеличилось после пандемии в 4 раза — отмечается в обращении, которое направила в ФНС Ассоциация банков России (бывшая Ассоциация региональных банков России).

- Причиной обращения в ФНС стало то, что нам стали поступать сообщения из банков о том, что увеличилось число обращений из налоговых органов, - рассказал «КП» вице-президент АБР Александр Хандруев. - Готовить ответы - это дополнительная работа. Банки и так загружены, поскольку сейчас участились обращения граждан по поводу новых кредитов и реструктуризации ранее полученных — сейчас же ставки снизились. Нужно проверять надежность клиентов, а среди клиентов сейчас много людей с низкими доходами, надо понимать, смогут ли они обслуживать свои кредиты. Все это отнимает время, а тут еще запросы от налоговой. Вот мы и хотим вместе подумать, как упорядочить этот процесс.

Но есть о другое мнение.

- За участившимися запросами о счетах граждан стоит проблема наполнения бюджета, - зрит в корень директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков. - Из этой же серии и аннулирование соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, и недавняя информация о том, что Минфин предлагает изымать денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.

ВОПРОСЫ-РЕБРОМ

КОМУ НАДО ОПАСАТЬСЯ ЗАПРОСОВ ОТ НАЛОГОВОЙ

Тем, кто не сможет быстро и с подтверждающими документами объяснить, откуда деньги.

- По закону фискальные и правоохранительные органы должны доказывать виновность гражданина. Но у нас на практике происходит наоборот. Гражданин должен сам доказать чистоту происхождения денег и уплату налогов. Пока он не докажет, его вклад или счет может быть арестован или заблокирован, - считает Василий Солодков.

МОГУТ ЛИ БАНКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВКЛАДЧИКАХ НАЛОГОВИКАМ?

- Нет, банки чтят Уголовный кодекс, - ответил Александр Хандруев.

А по мнению Василия Солодкова за сокрытие такой информации банки могут поплатиться лицензией.

СООБЩАЮТ ЛИ БАНКИ ВКЛАДЧИКУ О ТОМ, ЧТО К НЕМУ ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС НАЛОГОВАЯ?

Банки не обязаны уведомлять об этом, говорит Хандруев.

КСТАТИ

«Мелко пишут, много букв»: Банки заставят увеличить шрифт в договорах

Это позволит избежать стандартных уловок, которые банки используют, чтобы обмануть клиентов (подробности)