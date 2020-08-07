Налоговики стали в четыре раза чаще интересоваться счетами россиян, а банкиры не в силах им отказать

Налоговые органы стали активнее интересоваться состоянием и происхождением счетов россиян.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Налоговые органы стали активнее интересоваться состоянием и происхождением счетов россиян. Число таких запросов увеличилось после пандемии в 4 раза — отмечается в обращении, которое направила в ФНС Ассоциация банков России (бывшая Ассоциация региональных банков России).
- Причиной обращения в ФНС стало то, что нам стали поступать сообщения из банков о том, что увеличилось число обращений из налоговых органов, - рассказал «КП» вице-президент АБР Александр Хандруев. - Готовить ответы - это дополнительная работа. Банки и так загружены, поскольку сейчас участились обращения граждан по поводу новых кредитов и реструктуризации ранее полученных — сейчас же ставки снизились. Нужно проверять надежность клиентов, а среди клиентов сейчас много людей с низкими доходами, надо понимать, смогут ли они обслуживать свои кредиты. Все это отнимает время, а тут еще запросы от налоговой. Вот мы и хотим вместе подумать, как упорядочить этот процесс.
Но есть о другое мнение.
- За участившимися запросами о счетах граждан стоит проблема наполнения бюджета, - зрит в корень директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков. - Из этой же серии и аннулирование соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, и недавняя информация о том, что Минфин предлагает изымать денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.
ВОПРОСЫ-РЕБРОМ
КОМУ НАДО ОПАСАТЬСЯ ЗАПРОСОВ ОТ НАЛОГОВОЙ
Тем, кто не сможет быстро и с подтверждающими документами объяснить, откуда деньги.
- По закону фискальные и правоохранительные органы должны доказывать виновность гражданина. Но у нас на практике происходит наоборот. Гражданин должен сам доказать чистоту происхождения денег и уплату налогов. Пока он не докажет, его вклад или счет может быть арестован или заблокирован, - считает Василий Солодков.
МОГУТ ЛИ БАНКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВКЛАДЧИКАХ НАЛОГОВИКАМ?
- Нет, банки чтят Уголовный кодекс, - ответил Александр Хандруев.
А по мнению Василия Солодкова за сокрытие такой информации банки могут поплатиться лицензией.
СООБЩАЮТ ЛИ БАНКИ ВКЛАДЧИКУ О ТОМ, ЧТО К НЕМУ ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС НАЛОГОВАЯ?
Банки не обязаны уведомлять об этом, говорит Хандруев.
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