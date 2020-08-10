Экологи Минобороны высадились на Ямал, чтобы очистить полуостров от мусора

Полуостров является местом произрастания и обитания десятков видов животных и растений, и родным домом для коренных народов. Фото: shutterstock.com.

Экологи Минобороны продолжают планомерную очистку дальневосточных и арктических земель от следов военного и промышленного наследия. Ведь со времен холодной войны во многих заповедных местах остались заброшенные военные городки и поселки, скопилось много металлолома и другого мусора, оставленного военными и гражданскими. При этом такие места зачастую облюбовывают многие особи четвероногих и пернатых обитателей.

На этот раз в самом разгаре экспедиция специалистов Центрального военного округа (ЦВО) на мыс Марре-Сале на полуострове Ямал. Военные экологи уже очистили два гектара земли. Одним из основных этапов работы стала утилизация трубопровода бывшего склада горюче-смазочных материалов.

В ходе проведенных работ экологи собрали около 450 т металлолома. Сейчас осуществляется погрузка и перевозка металлолома к месту сбора и складирование лома для последующей отправки.

- Силами созданной группировки продолжаем выполнять мероприятия по очистке арктической зоны на мысе Марре-Сале на полуострове Ямал. Собрано почти 443 т металлолома, что составляет 66% от плана в 676 т. Работы завершим до 15 сентября, - рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Всего в экспедиции участвуют более 30 военнослужащих и почти 25 единиц техники. Работы по очистке мыса начались в 2020 году, закончить работы планируется в сентябре.

Отметим, что полуостров является центром притяжения не только военных, но и гражданских экологов. Так, на Ямале появится арктическая станция нового поколения, построить которую планируют на Ямале в 2022 году. Главная ее особенность в том, что она не потребляет загрязняющих природу углеводородов для выработки энергии и не производит отходов, что особенно важно для сохранения окружающей среды.

Ведь на Ямале обитает множество животных, среди которых: северный олень, песец, лемминг, белая сова, куропатка, мохноногий канюк, кулик-песочник, краснозобая казарка, гага, морянка, пуночка, розовая чайка, стерх и др. Среди рыб - сиги, гольцы, муксун, щука, налим, ленок, хариус, сибирский осётр, окунь, карповые и др. Также здесь самый большой мерзлотник - подземное рыбохранилище с температурой, поддерживаемой естественным путём.

Напомним, также в планах военных экологов избавить от следов военного наследия дальневосточные заповедники на Сахалине и Большом Шантаре.