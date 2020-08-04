Одной рукой, почти вслепую…

По данным исследования аналитического центра НАФИ, 55% водителей думают, что не замечают разницы в том, как управляют автомобилем, когда используют смартфон «за рулем» и когда не используют. А 29% убеждены, что написание сообщений «за рулем» неопасно.

Это весьма опрометчиво. Просмотр ленты запускает сразу три отвлекающих фактора: смартфон в руке, глаза — на экране, мысли — о том, что видишь. Причем, визуальный, биомеханический и когнитивный механизмы отвлечения влияют на водителя одновременно!

Переключи внимание на дорогу!