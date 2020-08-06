Хочешь заглушить голод? Сначала заглуши двигатель!

Для многих уже очевидно, что пользоваться смартфоном «за рулем» — опасно. А как насчет бодрящего стаканчика кофе по пути на работу? Человек, который ест/пьет «за рулем», активизирует сразу три механизма отвлечения: визуальный (сначала смотрим, потом кусаем), биомеханический (убираем руку с руля и держим в ней то, что едим или пьем) и когнитивный («оцениваем» – вкусно или так себе? наелся или нет?). Кроме того, например, неожиданное падение стакана с горячим напитком на ноги может «отвлечь» даже самого внимательного водителя. А 1 секунда отвлечения «за рулем» на скорости 60 км/ч — это 16 метров вслепую.

Водитель, переключи внимание на дорогу!