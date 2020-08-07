Обломки разбросаны по всей полосе: В Индии при посадке разбился пассажирский самолет

На борту, по предварительным данным, был 191 человек Фото: Twitter.com

Самолет индийской авиакомпании Air India Express, прибывший из Дубая, приземлился в аэропорту Каликут близ города Кожикоде, но по неизвестным пока причинам выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Обломки самолета разбросаны по ВПП. Департамент гражданской авиации Индии уточнил, что на борту «Боинга-737» было 174 пассажира, включая 10 младенцев, 2 пилотов и 5 членов экипажа. В местной полиции сообщили, что погибли 14 человек, в том числе один из пилотов. Пострадали 123, 15 из них серьезно.

Индийский телеканал India TV назвал имя погибшего пилота рейса IX1344. Это Дипак Васант Сатхи. Второй пилот госпитализирован в критическом состоянии. По сообщениям очевидцев, кабина пилотов полностью разрушена.

Обломки разбросаны по всей полосе Фото: Twitter.com

По предварительной информации, одной из причин, приведших к трагедии, являются погодные условия: льет сильный дождь.

Самолет приземлился не с первого раза

Наземные службы аэропорта Каликут и спасатели, прибывшие на место крушения, сообщили, что самолет развалился на две части. Вероятно, именно дождь способствовал тому, что самолет не загорелся, и это не привело к большему количеству жертв. К месту трагедии прибыли 24 машины скорой помощи. Эвакуация затруднена тем, что ту часть самолета, в которой находились пассажиры, при аварии выбросило за пределы бетонированной ВПП, на поле. Из-за непрекращающегося ливня машинам практически невозможно приблизиться к ней на максимально близкое расстояние. Парамедики несли раненных на носилках к машинам почти по колено в воде. Спасатели практически полностью закончили эвакуацию оставшихся в живых пассажиров. На борту потерпевшего крушение лайнера остаются 4 человека, которые зажаты обломками. Спасатели продолжают операцию по их вызволению.

В Индии при посадке разбился пассажирский самолет Фото: Twitter.com

Кожикоде (ранее называвшийся Каликут) – город в индийском штате Керала. Международный аэропорт сохранил название Каликут.

Последнее авиапроисшествие зафиксировано там в 2017 году, когда пассажирский самолет при посадке повредил посадочные маяки.

Это вторая по счету трагедия за день в штате Керала. Сегодня днем в округе Идукки в результате оползня погибли 13 человек.

В местной полиции сообщили, что погибли 14 человек, в том числе один из пилотов Фото: REUTERS

Член индийского парламента Рахуль Ганди, сын индийского премьер-министра Раджива Ганди опубликовал в своем Твиттере слова соболезнования семьям погибшим и пожелания быстрейшего выздоровления раненным.

В Генеральном консульстве Российской Федерации в Ченнаи, в консульский округ которого входил штат Керала, «КП» сообщили, что рейс Дубай-Кожикоде был вывозным в рамках программы Vande Bharat Mission, помогающей гражданам, оказавшимся за границей в период пандемии COVID-19. Это обстоятельство практически полностью исключает возможность попадания на этот рейс из ОАЭ российских граждан. Однако, дипломаты перепроверяют эту информацию и находятся в постоянном контакте с властями штата.