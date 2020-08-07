Новая напасть в Китае: вирус от клещей убил 7 человек

По последним данным случаи заражения и летальных исходов от SFTS зафиксированы в двух восточных провинциях Китая, Цзянсу и Аньхой Фото: REUTERS

В Поднебесной очередная напасть. 60 человек заразились и 7 погибли от вируса, который передается, по всей видимости, через укусы клещей, сообщает Global Times. Больные страдают от сильной лихорадки с синдромом тромбоцитопении, то есть повышенной кровоточивости (severe fever with thrombocytopenia syndrome, SFTS). Среди симптомов также кашель, диарея, рвота. Возможны миалгия (сильная боль в мышцах) и появление сыпи.

Ученые уже установили, что возбудитель инфекции относится к семейству Буньявирусов, Bunyavirales. Природным резервуаром таких вирусов служат грызуны, птицы и парнокопытные животные. А вот переносчиками могут быть комары, москиты и клещи. Кстати, к числу известных представителей семейства Bunyavirales относятся, например, вирус Крым-Конго геморрагической лихорадки и вирусы, вызывающие некоторые виды энцефалитов.

Возбудитель SFTS был идентифицирован китайскими учеными еще в 2011 году. Но до сих пор точно не ясно, может ли болезнь передаваться от человека к человеку. «Основным путем передачи инфекции является заражение от укусов клещей, но мы не можем полностью исключить, что SFTS не передается также между людьми через кровь и контакты со слизистыми оболочками», - рассказал врач из первой больницы при Чжэцзянском университете Шэн Цзифан.

По последним данным случаи заражения и летальных исходов от SFTS зафиксированы в двух восточных провинциях Китая, Цзянсу и Аньхой. О введении каких бы то ни было карантинных мер пока не сообщается, поскольку нет убедительных доказательств передачи вируса от человека к человеку. Врачи призывают граждан быть осторожнее и предохраняться от укусов клещей: с помощью одежды, обуви, специальных спреев и т.д.