«Я вне политики. Крым – украинский…»: зачем певица Глюкоза любой ценой хотела попасть в Киев

Пограничники Украины смонтировали и опубликовали в своих соцсетях видео, на котором певица пытается убедить пустить ее в Киев

Сегодня пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила киевским СМИ, что погранслужба запретила въезд в страну российской певице Наталье Ионовой (Глюкозе). Вскоре пограничники Украины смонтировали и опубликовали в своих соцсетях видео, на котором наша Наташа пытается убедить пустить ее в Киев. Видео смонтировано из длинного разговора с певицей таким образом, что в финале она говорит: «Крым – украинский…»

Певица Глюкоза не отвечает на телефонные звонки, ее представители также не могут на данный момент связаться с артисткой, чтобы уточнить подробности ее общения с пограничниками. Наталья во время разговора с пограничниками говорит, что ей очень нужно попасть в Киев по личным делам. В окружении артистки предполагают, что ее визит на Украину может быть связан с годовщиной гибели подруги. Ирина Бережная погибла в автокатастрофе три года назад и похоронена в Киеве. Однако Глюкоза прилетела в Киев 6 августа - на следующий день после дня памяти подруги. Но пока это единственная версия посещения Украины Натальей.

Ионова прилетела в аэропорт «Борисполь» из Минска. На видео пограничники представляют часть беседы с российской певицей.

Кинокомпромат от украинских пограничников завершается тем, что Ионовой сообщают о запрете на три года въезжать на территорию Украины

- В каком году последний раз были в Крыму?

- Лет 7, наверное, назад.

- То есть в 2013?

- Наверное.

- В 2014-м на фестивале «Пять звезд» выступали?

- Да, были. Не знаю праздник это был или нет. Для меня это просто была телевизионная съемка…

- Как вы относитесь к оккупации Крыма?

На этот вопрос певица начинает отвечать так: «Я вообще никак не отношусь, я вне политики. Но для меня иметь возможность быть на Украине намного важнее…» В этот момент параллельно с ней говорит пограничник, звучит фраза «Крым украинский». Глюкоза тут же подтверждает: «… но Крым — украинский...» Далее фразу певицы на видео обрывают и кинокомпромат от украинских пограничников завершается тем, что Ионовой сообщают о запрете на три года въезжать на территорию Украины. «Я просто не понимаю, за что мне запрещено опять?» - вопрошает Наташа. Ионову отправили 6 августа из аэропорта «Борисполь» назад в Минск.

В соцсетях певицу уже затравили, пообещали «век выступлений в России не видать». Глюкоза устав чистить оскорбления, просто отключила возможность писать комментарии на ее странице в инстаграме. В окружении артистки говорят: «Недальновидная Наташа не предполагала разрушительных последствий своих фраз - вот так любой ценой хотела попасть в Киев». Не предполагала опытная артистка и того, что эта смонтированная беседа станет «хитом» в Сети. Теперь Глюкоза думает над «официальным заявлением»: размышляет и советуется, как красиво выйти из очень некрасивой ситуации. Предполагать, что мы услышим откровенное признание не стоит: тут всегда «50 на 50» – нашими эмоциями управляют опытные пиарщики звезд. Ну а скандал еще ни одному артисту в нашем шоу-бизнесе не помешал – только подогрел интерес и поднял гонорары. Кто-то уже неудачно пошутил: может Глюкоза так пиарит свой новый клип?