Для решения проблем водоснабжения Геленджика край привлечет федеральные средства

С рабочим визитом в город-курорт приехал глава строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, где его встретил губернатор Краснодарского края

Еще две недели назад, когда в Геленджике возникли проблемы с водоснабжением из-за высокой нагрузки на коммуникации, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что проблему нужно решать комплексно. И уже сегодня, с рабочим визитом в город-курорт приехал глава строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, где его встретил губернатор Краснодарского края. В первую очередь, они осмотрели объекты, обсудили ремонт и строительству новых очистных сооружений и глубоководного выпуска. Затем состоялось совещание, где глава Кубани заявил, что решение проблем бесперебойного водоснабжения является одной из приоритетных задач для региона. Поэтому проекту «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология» уделяется самое пристальное внимание.

– Завершается строительство водозабора и водопроводных сетей в Анапе, новых водопроводов в Армавире и Успенском районе. В этом году начнем реконструировать центральное водоснабжение в Белореченском районе, Горячем Ключе и Новокубанске. К 2025 году по нацпроекту будет построено 12 водоочистных сооружений и 5 водопроводов. Это улучшит качество водоснабжения для 115 тыс. жителей края в 14 муниципалитетах, – сообщил глава региона.

Не менее острый вопрос и с водоснабжением на побережье. Производительность Троицкого группового водопровода – 200 тыс. кубометров в сутки, но сегодня максимальная мощность не более 140 тыс. кубометров. При этом за последние 5 лет произошел значительный рост потребления воды. Только в Геленджике – на 60%, в целом по краю – на 11%. В разы вырос и поток туристов. Десять лет назад край принимал порядка 11 млн. отдыхающих, сейчас не менее 17 млн.

Губернатор заявил, что было принято решение не латать изношенный Троицкий водопровод, а построить новую ветку.Это позволило, в частности, обеспечить бесперебойно Крымск водой. Но и это не решение проблемы. Выходом из ситуации может стать строительство третьей нитки Троицкого группового водопровода в 90 км – от станицы Троицкой до Геленджика или возведение нового водозабора на реке Пшада с магистральным водопроводом.

– Тогда проблема не просто решится, она не будет возникать в будущем. Мы получим бесперебойное водоснабжение Геленджика и семи ближайших населенных пунктов, а также Новороссийска. Но вопрос в проектном решении и финансировании. Прошу поддержать край в реализации этих проектов, – заверил Вениамин Кондратьев.

Владимир Якушев отметил, что в этом вопросе нужно максимально использовать возможности нацпроекта.

– Однако, очевидно, что на отдельные проекты по Геленджику и Новороссийску не уложиться в те ассигнования, которые есть в рамках федерального проекта. Финансово они достаточно емкие, но решать их надо. Мы с вами должны заявляться на дополнительное финансирование, – подытожил министр.