«Пахан нас бьет, а мы улыбаемся!»: неизвестные страницы переписки сестер Хачатурян

Спустя два с лишним года после убийства тремя девушками своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна это громкое уголовное дело дошло до суда. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Спустя два с лишним года после убийства тремя девушками своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна это громкое уголовное дело дошло до суда. Первое заседание суда присяжных по делу двух старших сестер пройдет 31 августа. Дело младшей из девушек, которой на момент убийства не было еще и 18 лет, выделено в отдельное производство. А пока три сестры Крестина, Ангелина и Мария находятся под домашним арестом, который формально называется «запретом на определенные действия».

Со дня убийства девушкам запрещено общаться друг с другом и давать интервью. По версии адвокатов потерпевших, которые представляют интересы родственников Михаила, мотивом стала корысть. Якобы сестры расправились с отцом, чтобы получить наследство: машины и квартиру в Москве. Но защитники сестер уверены: это было лишь самообороной и девушки защищались от отца-тирана. О том, как жилось сестрам, которых бил и истязал родной папаша, мы рассказывали. Доказательствами стала в том числе переписка девушек с подругами и родственниками. В материалах дела она заняла несколько томов. Мы запускаем серию публикаций с самыми интересными фрагментами. О том как живется без матери и о сексуальных домогательствах отца Мария Хачатурян рассказывала близкой подруге. Читайте тут.

Часть вторая: переписка старшей из сестер Крестины Хачатурян из материалов уголовного дела. На момент убийства ей было 19 лет.

17 июля 2017 года переписка Крестины с пользователем Е.С.

Крестина: «Короче у пахана др (день рождения прим. ред.) Он после 12 молится и пьет святую воду. Ангелину просит всегда приносить. Я хотела его поздравить, но он все пил воду и молился. Короче, мы сидели на диванчике и ждали. Он встал и начал орать, что мы с*ки. Потом уснул, а когда встал, то снова начал орать и выгонять из дома. Потом три раза выстрелил и ****** (сильно избил прим. ред.) всех с ноги и стволом.

Е.С. «Ну в принципе ничего нового.»

Крестина: «Голова вся в синяках. И шею поцарапал».

Е.С.: «Бедные!».

1 августа 2017 года переписка Крестины с пользователем Е.С.

Крестина: «Мы не пошли домой. Сказали пахуну, что не придем».

Е.С.: «ЧТО? До сих пор не дома?»

Крестина: «Ага».

Е.С.: «Ну вы бессмертные!»

Крестина: «Ну как сказать. Сейчас он пришел и ******** (сильно избил прим. ред.) нас. Ха-ха.»

Е.С.: «Сильно?»

13 сентября 2017 года переписка Крестины с пользователем Е.С.

Крестина: «У меня память начала пропадать»

Е.С.: «Давай бери себя в руки. Ты рассеянная в последнее время».

Крестина: «Пытаюсь. Я смотрю видео из Сочи и понимаю, что половину не помню!».

Е.С.: «Ты какие-то лекарства сейчас принимаешь?»

Крестина: «Нет».

Е.С.: «Бросай курить.»

Крестина: «Я только сигаретой и спасаюсь от этого всего».

Е.С. «Глицин купи. И начни кушать.»

Крестина: «Да я просто знаю в чем дело и когда это случилось. Это все из-за избиений пахана.»

Е.С.: «И как же это влияет на память?»

Крестина: «Из-за этого всего у меня начинают сжиматься мозги, я не могу ничего сказать и задыхаюсь. Иногда теряю сознание. Но отцу это безразлично. Он дальше продолжает.»

Е.С.: «Ты слишком зациклена на своих проблемах. Надо как-то свыкнуться и проще смотреть на вещи. Твои сестры точно так же страдают. Но они по другому относятся. Хотя они младше тебя.»

Крестина: «Но после избиений я примерно час говорить не могу.»

Е.С.: «Надо пересилить себя. Ты так себя до могилы доведешь. А ему это только в радость. Плюс представь, что с малыми будет.»

Крестина: «Мне иногда кажется, что в один момент я вообще перестану говорить.»

Е.С.: «У тебя фобия».

Крестина: «Понимаешь, пахан это знает и все равно ко мне пристает».

Е.С.: «У тебя в этом плане уже идет отвращение ко всем мужчинам. Скоро будет отвращение ко всем людям. И ты опять сделаешь ту ошибку и попробуешь что-то с собой сделать (ранее Крестина пыталась покончить с собой прим. ред.). Пожалуйста, сдерживай себя. Все будет хорошо»

Крестина: «Спасибо, что ты есть. Я сижу и реву, потому что так оно и есть.»

Первое заседание суда присяжных по делу двух старших сестер пройдет 31 августа. Фото: Александр Щербак/ТАСС

21 сентября 2017 года переписка Крестины с пользователем Е.С.

Е.С.: «Ну ты как?»

Крестина: «Пахан ******** меня (сильно избил прим. ред.) за то что кусок моего одеяла упал на пол.»

Е.С.: «Ну хоть домой пустил.»

Крестина: «На улице было лучше.»

5 февраля 2018 года переписка Крестины с пользователем Е.С.

Е.С.: «Как пахан? Крышу на отдыхе не снесло?»

Крестина: «Снесло. Дома кошмар. Нас завтра уже выгонит из дома. Он не успел домой зайти, как уже начал приставать. Как сложно ему было проститутку снять.»

Е.С.: «Зачем тратить деньги, если есть дочки.»

3 апреля 2018 года переписка Крестины с пользователем Е.С.

Крестина: «На пахана заявление написали».

Е.С.: «Да ладно! За что?»

Крестина: «За то что он менту стволом угрожал.»

23 сентября 2017 года

Крестина пишет пользователю В.К.

Крестина: «Вот без шуток, нас каждый день сейчас ****** (сильно избивают прим.ред.) и ничего — мы улыбаемся. Если мы будем грустить, то мы себя загоним в могилу. Когда пахан домогается, то я срываюсь на малых (имеет ввиду младших сестер прим. ред.). А они понимают, обнимают меня и говорят, что все будет хорошо. Я жду когда Мари будет 18, чтобы уехать подальше. Это невыносимо, за неделю он 7 раз выгоняет нас из дома и без всякого повода.»

10 февраля 2018 года переписка Крестины с пользователем В.К.

Крестина: «Это кошмар был, а не неделя. Меня пахан в лес забрал. Но не важно. Много всего плохого было. Слава Богу, хоть пост начинается.»

В.К.: «Ты просто пропала и не пишешь».

Крестина: «Пахан телефон забирал. Он часами меня ***** (сильно избивал прим.ред. ). Нет настроения ни с кем общаться.»

В.К.: «Понятное дело.»

19 июня 2018 года переписка Крестины с пользователем В.К

Крестина: «Я сегодня сознание потеряла ночью.»

В.К.: «Что случилось?»

Крестина: «Пахан начал выгонять меня в час ночи из-за того что ему не понравилось, что рубашка не поглажена. А у меня пошел загон. Я начала сильно нервничать и рыдать. Потом стала задыхаться и грохнулась. Сестры меня в сознание приводили и ревели. А еще он стволом меня **** (сильно ударил прим. ред.) по голове.

13 июня 2018 года переписка Крестины с пользователем В.М.

В.М.: «Ты почему не на учебе?»

Крестина: «Пахан избил и запер дома.»

В.М. : «А ты не думала съехать от него?»

Крестина: «Ты смеешься. Он же найдет и хуже будет.»

В.М.: «А почему ты с мамой не осталась жить?»

Крестина: «Потому что он не разрешает. Даже общаться с ней нельзя.»

В.М.: «Ужас. Я вообще в шоке. Они когда разводились суд дал отцу опекунство?»

Крестина: «Они не были женаты.»

В.М.: «Опекунство на ком было?»

Крестина: «На маме, конечно.»

В.М.: «Тогда что он залупаетсся? Почему мама не может вас забрать вы же мучаетесь с ним.»

Крестина: «У него свои правила».

В.М.: «Это все решаемо есть выход.»

Крестина: «Возможно решаемо. Но если он нас найдет, то хуже будет.»

В.М.: «Это я уже поняла из ваших рассказов.»

Крестина: «Только не говори никому. Из-за отца я лежала в коме. Жить не хотела.»

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