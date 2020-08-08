В каких странах за отказ от ношения маски можно угодить в тюрьму

Масочный режим действует в половине всех стран мира Фото: REUTERS

Чтобы остановить распространение коронавируса, порой даже несмотря на снятие карантина, во многих странах мира до сих пор требуют носить маски в общественных местах.

До тех пор пока не будет создана вакцина от COVID-19, врачи и эпидемиологи настаивают на том, чтобы люди продолжали соблюдать масочный режим. Но не все следуют этим рекомендациям.

По данным Совета по международным отношениям (CFR), ношение масок обязательно в большинстве стран Африки, Азии и Латинской Америки. Почти все жители этих частей света должны носить средства защиты на лице, выходя из дома на улицу, совершая поездки в общественном транспорте и посещая магазины.

В США, Канаде, Австралии и странах Европы это требование действует выборочно – в определенных штатах, провинциях или областях.

А вот в Китае и скандинавских странах можно вообще ходить без масок. Нет требований к их использованию и в странах Океании, где не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

Наказания за «уход в отказ» – самые разные. В Канаде нарушителям имеют полное право отказать от обслуживания в магазине, в США – не посадить на борт пассажирского самолета. В российской столице – оштрафовать на 5000 рублей.

Но есть и куда более жесткие меры. В ОАЭ за отказ надеть маску в общественном месте выписывают штраф. На Мадагаскаре нарушителей приговаривают к общественным работам – уборке улиц. На Кубе отказникам грозит реальный тюремный срок.

Минздрав Норвегии считает, что обязанность носить маски – чрезмерно затратное и мало эффективное требование. По подсчетам норвежских эпидемиологов, защиту одного человека от заражения коронавирусом, в среднем, обеспечивают 200000 человек в масках.

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