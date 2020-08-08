Конгрессвумен Рашида Тлаиб предложила Трампу навести порядок в России

Рашиде Тлаиб не привыкать к скандалам. То она обматерила самого Дональда Трампа, когда ему пытались объявить импичмент. То освистала Хиллари Клинтон Фото: EAST NEWS

Она только что выиграла первичные праймериз в своем родном штате Мичиган и теперь имеет все шансы остаться в Конгрессе еще на один срок.

Далеко не все были уверены в ее победе: слишком уж много Рашида Тлаиб умудрилась наговорить за предыдущие сроки своей работы в американском парламенте.

Вот и после праймериз она не удержалась и съязвила: «Меня считали самой непроходной, а вот теперь я с уверенностью могу заявить, что остаюсь. И лагерь моих сторонников будет только увеличиваться».

Сторонники – это то самое леворадикальное крыло Демократической партии США, которому прочат победу на ближайших выборах всех уровней, включая президентские. И если в Белый дом придет лидер демократов Джо Байден, то ему придется исполнять повестку дня именно леворадикалов, которая означает приход в США эры неосоциализма – все отнять и поделить.

Противники Тлаиб оправдываются: мол, победу обеспечили ей не избиратели, а досадная случайность. Выиграть в округе, основным населением которого являются афроамериканцы, должна была темнокожая Бренда Джонс. Но в самый разгар предвыборной кампании она подцепила коронавирус.

Рашиде Тлаиб не привыкать к скандалам. То она обматерила самого Дональда Трампа, когда ему пытались объявить импичмент. То освистала Хиллари Клинтон на ее предвыборном митинге.

Тлаиб стала известной во всем мире не только потому, что стала первой американской палестинского происхождения и второй мусульманкой (после с Ильхан Омар), избранной в Конгресс. Тлаиб ненавидит Трампа.

ПЕРВЫЙ ДИПЛОМ

Рашида Тлаиб родилась в США, в семье палестинских иммигрантов и была самой старшей из 14 детей. Ее отец родился в Иерусалиме, но после свадьбы перебрался с женой за океан, где устроился на завод Ford в Детройте.

Девочка отличалась терпением и трудолюбием, она всегда знала, чего хочет и как добиться поставленной цели. До того, как Рашида пошла в школу, она не говорила по-английски. Получив среднее образование, она поступила в университет Уэйна, где получила степень бакалавра искусств, а затем диплом доктором права в университете Западного Мичигана. В своей семье она стала первой, кто получил не только полное среднее, но и высшее образование.

Практически сразу после учебы Рашида занялась политикой и целых 6 лет была членом Палаты представителей штата Мичиган. Ей удалось добиться выделения из казны штата нескольких миллионов долларов на строительство бесплатных медицинских центров, реализацию программу передвижных точек питания для пожилых людей и финансирование образовательных программ для школьников.

Оставив на время мир политики, Тлаиб занялась потом адвокатской практикой, избрав любимую проблематику – помощь иммигрантам и бедным. Коллеги-адвокаты и судьи называли ее жесткой, принципиальной и харизматичной.

ДЕВУШКА И БОЛЬШОЙ ХУЛИГАН

Во вселенских масштабах о Тлаиб заговорили, когда в августе 2016 года она оказалась в центре скандала. В рамках своей предвыборной кампании в Детройт тогда приехал Дональд Трамп. В одном из клубов был устроен званый обед в его честь. Трамп начал свое выступление, но Рашида бесцеремонно прервала его.

- Наши дети заслуживают лучшего! - возмущенно выкрикнула она и заодно припомнила будущему президенту США его хамское отношение к женщинам.

Дискуссии не случилось, охрана Трампа быстро вывела Тлаиб из зала. Но Рашида не успокоилась и написала статью, в которой продолжила критику Трампа, предостерегая жителей Детройт от голосования за него.

Уже после того, как ее саму избрали в Конгресс, она заявила, что готова взять на себя «самого большого хулигана», имея в виду, конечно же, Трампа, отдельно подчеркивая тот факт, что в Белом доме оказался человек, отличающийся откровенно исламофобской риторикой.

- Это произошло именно сейчас, когда мы чувствуем, что в нашей стране слишком много ненависти, - заявила своим избирателям Тлаиб.

ОДНА ПРОТИВ ВСЕХ

Рашиде не стоило больших проблем впервые избраться в Конгресс. Это произошло в 2018 году. В ее 13-м округе в штате Мичиган не стали выдвигать кандидата от республиканцев, поэтому Тлаиб предстояло сражаться со своими коллегами по Демократической партии, которых оказалось аж пятеро. Она опередила их всех с результатом в 85%!

- Я решила баллотироваться из-за несправедливости, из-за моих мальчиков (у Тлаиб двое сыновей – Прим. ред.), которые сомневаются в своей исламской вере. Я никогда не была той, что будет стоять в стороне, - сказала она на одном из митингов.

БАБУШКА И ИЗРАИЛЬ

Тлаиб, в отличие от основного большинства американских конгрессменов, имеет сравнительно четкую позицию по многим ключевым международным вопросам. Вместе с Ильхан Омар она выступила против выделения американской финансовой помощи Израилю, а также открыто поддержала бойкот и введение санкций в отношении этой страны. Разумеется, Тлаиб осуждает оккупацию израильскими властями Западного берега Иордана и строительство там поселений.

Год назад власти Израиля отказали Тлаиб и Омар во въезде в страну. Всему виной стала их непоколебимая антиизраильская риторика. Однако, затем власти все-таки согласились пустить Рашиду, чтобы та повидалась со своими родственниками и, в первую очередь с бабушкой, которая живет на Западном берегу Иордана. Но конгрессвумен выдвинули одно условие: во время поездки она не должна высказывать своих политических взглядов.

Когда разрешение было получено, Тлаиб сдала билеты и заявила:

- Я решила, что посещение моей бабушки на этих деспотичных условиях противоречит всему тому, во что я верю — борьбе против расизма, угнетению и несправедливости.

Россия удостоилась внимания Тлаиб всего лишь пару раз. Да и то исключительно сквозь призму нелюбви Рашиды к Дональду. Впервые о России конгрессвумен заговорила в привязке к импичменту Трампа, настаивая на отстранении президента США от власти в виду его возможного сговора с Россией. Но сговор так и не был доказан. Тлаиб не успокоилась и заявила, что Америка просто не заслуживает внимания Трампа, равно как и Трамп не достоин того, чтобы быть американским президентом. И посоветовала ему убираться в… Россию, которая просто-таки, по мнению Тлаиб, требует внимания Трампа.

- После того, как Трамп наведет порядок в России, он может вернуться в Америку и показать нам всем, как все это делается, - милостиво разрешила Тлаиб Трампу в своем заявлении.

Глава Белого дома такого хамства не стерпел и сравнил Тлаиб в своем Твиттере с «настоящими революционерами, которые в День взятия Бастилии в 1789 году вместо Бастилии штурмовали аэропорт имени Людовика XVI».

Оценила ли Тлаиб тонкий юмор главы государства, осталось неизвестным. Возможно, она не знала, что главный парижский аэропорт носит имя генерала Шарля де Голля. Или просто забыла про то, что век гражданской авиации начался гораздо позже.