«Теперь меня мочат «по просьбе трудящихся»: марийский фермер Иван Собко продолжает бороться с чиновниками

Проверки идут друг за другом, - сообщил Иван Собко «Комсомолке» Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В конце июня «Комсомолка» рассказала о противостоянии фермера из Марий Эл Ивана Собко с местным минсельхозом. Напомним: после того, как Иван во всеуслышание пожаловался на чиновников марийского аграрного ведомства (а потом и вовсе подал на него в суд за странно проведенный конкурс с коррупционными признаками), его хозяйство вдруг подверглось многочисленным проверкам, что заблокировало работу успешного молочного предприятия. Доходило до смешного: судебные приставы пытались арестовать его за давно уплаченный штраф в 10 тысяч, а сотрудники управления МВД по борьбе с экономической преступностью зачем-то изъяли журнал осеменения коров. При этом ряд проверяющих указывают: действовали они с подачи регионального минсельхоза, что похоже на откровенное сведение счетов.

В конце июня «Комсомолка» рассказала о противостоянии фермера из Марий Эл Ивана Собко с местным минсельхозом Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Мы надеялись, что публикация в «КП» остановит никому не нужные распри, тем более, что и прокуратура нашла множество нарушений в действиях проверяющих. Но, похоже, просто так сдаваться обиженные чиновники не собираются.

- Проверки идут друг за другом, - сообщил Иван Собко «Комсомолке». - Причем, уже с нелепыми штрафами. Недавно, например, очередной инспектор посчитал кучу коровьего навоза за «вредные отходы», наложив штраф. В другом случае тоже интересно: одно ведомство признает, что мы законно обрабатываем поле, а другое — штрафует, считая, что работаем там незаконно… А недавно в областной газете, рупоре власти, меня и вовсе выставили беспредельщиком из 90-х. Причем, в лучших традициях - «по просьбам трудящихся». После этого мне и моей семье стали поступать угрозы физической расправы.

Мы надеялись, что публикация в «КП» остановит никому не нужные распри Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«МУЖИКИ В СУДЕ ПОДТВЕРДЯТ — Я ИХ НЕ БИЛ»

А та заметка и впрямь интересна. В ней нет ничего о незаконных действиях государевых людей в отношении Ивана Собко и явном конфликте фермера с властями. Зато есть письма селян, которые, как по команде, вдруг вспомнили старые обиды на него. Например, одни жители глубинки неожиданно признают, что Иван периодически их побивал и даже угрожал сжечь дома, потому и не писали заявления в полицию. Другие — как разорял колхоз…

- Читал и удивлялся: сначала я де все отжал и уничтожил, а потом, получается, зачем-то все это восстановил, ухнув немало денег, - говорит Иван Собко. - Логика-то где? Документы о приобретении имущества бывшего хозяйства у меня есть… Встречался с мужиками, которых я, если верить газете, лупил, - Александром Сорокиным, Николаем Беляевым и Василием Кудряшовым. Так у них глаза круглые стали: ну, не было такого! Они готовы прийти в суд и подтвердить, что это выдумки.

Но «вишенкой на торте» стали показания фермерши Светланы Тимофеевой, которая рассказывает и вовсе ужасную историю: в конце июня ее сотрудник проезжал мимо ее поля и увидел, как механизатор Ивана Собко нагло ворует их корма. Дальнейшее переросло в деревенский экшн, с дракой и погонями.

«Эх, посмотреть бы еще сотруднику газеты то самое видео, где его «подзащитный» орудует кулачищами на чужой территории!» - посоветовал мне мой марийский коллега. И я посмотрел. Как посмотрел и другое видео, которое плохо вяжется со сделанным выводом.

В сюжете появился деревенский экшн с погонями Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«УДАРА НЕ БЫЛО, ТЕЛЕФОН ВЫБИЛ И ВСЕ»

… Работник Тимофеевой стоит в поле, не давая работать кормоуборочному комбайну Ивана Собко. Подлетает «Нива», из которой выходят фермер с отцом, направляются к снимающему, Иван замахивается в его сторону и видео обрывается. После случившегося заявлено: работник Тимофеевой получил перелом носа и двух ребер. Фермер в этом ролике и впрямь выглядит братком из 90-х.

- Иван, это правда? Действительно на чужом поле корма убирал? - снова позвонил я ему.

- Там не так все было, - опровергает он. - Поле принадлежало поселковой администрации и 8 лет находилось у нас в пользовании. По правилам, если государство хочет его продать, право преимущественного выкупа — у тех, кто его обрабатывал, то есть, у нас. Но в конце прошлого года землю, в которую мы столько вложили, вдруг незаконно отдали некоей Тимофеевой. Мы не согласились с этим, подали в арбитраж и спокойно убирали посеянные нами многолетние травы. Тимофеева же, видимо, посчитала, что можно не ждать решения суда и попросту захватить урожай, в который она не вложила ни копейки.

- А врезал-то ему зачем?

- Да не бил я, - вздыхает он. - Телефон из его рук выбил и все. Не сдержался, да. Представь, ты посеял, работал, а потом появляется какой-то товарищ и не дает тебе убрать твой же урожай… Видел я его, кстати, потом: здоровый и безо всяких следов побоев. После этого мы хотели уехать, но примчались его друзья и напали на нас. Есть другое видео, где видно, что произошло дальше. Посмотрел бы его марийский журналист, позвонил бы мне, глядишь, не стал бы такой ерунды писать.

Несмотря на то, что в работе марийских борцов с экономической преступностью выявлены нарушения и те привлечены к ответственности, они все равно продолжают таскать Ивана на допросы

ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ

Продолжение той стычки выглядит как настоящий боевик. Якобы избитый фермером работник садится в белую «Тойоту Камри» (живут же деревенские работяги!), а потом преследует фермера. Вскоре к «Тойоте» присоединяются друзья оскорбленного работника еще на трех авто и уже вместе пытаются заблокировать его «Ниву».

- Уходили оврагами, - вспоминает фермер. - Приехали в райотдел писать заявление, а там уже этот сидит, тоже пишет. При этом несколько раз менял показания: то я его топором пытался убить, то телефон украл (вскоре он у него в кармане зазвенел), то деньги у него украл… Кстати, это не «работник» Тимофеевой, а ее сын. Подозреваю, что то поле им незаконно отдали только потому, что он — одноклассник главы сельсовета. Действия последнего сейчас проверяет Следственный комитет. Ну, а против меня возбудили дело — будто я во время того инцидента украл у сына Тимофеевой 147 тысяч. МВД тоже никак не успокоится — борцы с экономической преступностью продолжают искать на меня хоть что-то, многочасовые допросы продолжаются. Хотя их сотрудники, приезжавшие с проверкой на ферму, были привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения. Чувствую, продолжат обкладывать со всех сторон и дальше, поэтому скоро по русской традиции поеду в Москву - искать правду…

Иван Собко продолжает бороться с чиновниками Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Я очень надеюсь, что власти республики смогут прекратить этот конфликт, помогут решить Ивану проблему с землей, - прокомментировал руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» и член Общественной палаты РФ Олег Сирота. - Я недавно приезжал в Йошкар-Олу и просил главу минсельхоза Александра Гречихо об этом… Ведь победителей в этой борьбе не будет, и если марийский «левиафан» сожрет Ивана Собко, то фермер попросту закроет хозяйство, а у начинающих фермеров будет отбито желание заниматься сельским хозяйством в Марий Эл. Деревня продолжит умирать и количество заброшенных полей только прибавится. Если так случится будет очень обидно и горько. Хотя Иван готов работать и закупил кучу техники.