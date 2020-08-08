На съезде "Новых людей" выбрали лидера - Алексея Нечаева

Фото: Пресс-служба партии "Новые люди"

«Новые люди» - партия молодая: она была создана 1 марта 2020 года. Но быстрорастущая: количество ее сторонников превышает 110 тысяч человек, а представительства партии есть уже в 55 регионах. Все они и были представлены на втором съезде, который прошел 8 августа в Москве.

В этот день были приняты важные кадровые решения. Известный бизнесмен Алексей Нечаев назначен председателем «Новых людей», избран состав центрального совета из 10 человек.

По словам лидера партии, основная идея «Новых людей» - развитие каждого человека, который может органично жить и обустраивать нашу страну.

«Мы за поступательные, но неуклонные перемены. Мы не будем обещать избирателям золотые горы и быстрые результаты. Система слишком закостенела, чтобы рассчитывать на то, что она быстро поддастся новым людям. Нужно честно сказать нашим гражданам — что мы можем сделать, и что нам сделать будет трудно. И самое важное — почему. Люди хотят правды, - сказал Алексей Нечаев.

На съезде обсуждались предстоящие выборы. Задача партии - 13 сентября получить голоса на выборах и депутатские мандаты в регионах и городах. «Новые люди»выдвинули около 600 кандидатов на выборы в 13 регионах, собрав больше 300 тысяч подписей. По мнению политологов, у партии неплохие шансы попасть и в Госдуму в 2021 году. Поэтому, как отметил Алексей Нечаев, партии нужно быть в максимально близком контакте с людьми.

Об этом свидетельствуют проекты, которые «Новые люди» реализуют в регионах своего присутствия. Ряд проектов связаны с образованием, в частности, развитием онлайн-форматов. Еще одно магистральное направление – дороги и безопасность. Кстати, гостем съезда был координатор движения «Общество Синих Ведерок», публицист Петр Шкуматов. В кулуарах съезда он отметил, что наша страна - лидер по количеству штрафов. И это неправильный подход к обеспечению безопасности. По его словам, надо выделять на дорогах хамов и рисковых водителей. Надо развивать дорожную и парковочную инфраструктуру, которых катастрофически не хватает.

Локальные проекты, которые регионы представили на съезде, касаются благоустройства городской среды, инициативного бюджетирования, экологии, защиты животных.

Партия также выдвигает несколько политических инициатив - реформирование силовых структур и поддержка самозанятых граждан. Конкретные и понятные идеи, которые нравятся людям.

Кстати, среди тех, кто симпатизирует инициативам «Новых людей» – экономист и публицист, специалист в области финансов Никита Кричевский. По его словам, «Новые люди» - единственная политическая площадка в стране, в центре которой – человек.

-Это партия тех, кто заточен на активные, деятельные изменения себя и окружающей действительности. И не важно, сколько тебе лет: 20, 40 или 70. Лишь бы было желание и возможности менять жизнь к лучшему, - подчеркнул Никита Кричевский.