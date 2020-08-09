Выборы президента Беларуси 2020: прямая онлайн-трансляция

Наши корреспонденты будут держать руку на пульсе событий и вести онлайн-трансляцию выборов президента Белоруссии Фото: REUTERS

Сегодня в Белоруссии в 8 утра воскресенья одновременно откроются 5 767 участков для голосования, на которых избиратели будут в 6-й раз выбирать главу государства. И в шестой же раз основным претендентом на самый высший пост республики является действующий президент Александр Григорьевич Лукашенко. Предыдущие пять раз он выходил из этих кампаний победителем. На этот раз все может быть не так просто. Оппозиция грозится не признать результаты голосования, если озвученные итоги не совпадут с ее ожиданиями, и вывести большое количество людей на акции протеста, которые по их планам, должны будут пройти во всех крупных городах страны, а не только в столице республики.

Дошедших до финишного этапа кампании – пятеро

Сергей Черечень – 35-летний председатель партии Белорусская социал-демократическая громада. Лучшей визитной карточкой кандидата является тот факт, что на этом посту он сменил первого главу независимой Белоруссии прозападно-ориентированного одного из инициаторов Белорусских соглашений Станислава Шушкевича. Вероятность победы на выборах отличается от нулевой только при рассматривании в сильный микроскоп.

Анна Канопацкая, 43 года, предприниматель, юрист, депутат парламента в 2016-2019 гг. Отец Анны – первый официальный долларовый миллионер в Белоруссии. В разводе, имеет двух взрослых детей. Отказалась участвовать в теледебатах с другими кандидатами ввиду их «политической слабости». По мнению независимых экспертов, решает задачу не оппонирования действующему президенту, а оттягивания голосов у других оппозиционных кандидатов. Вероятность избрания крайне незначительна.

Андрей Дмитриев, 39 лет, сопредседатель общественной организации «Говори правду». Женат, имеет трех сыновей. Закончил частный Европейский гуманитарный университет, который после закрытия в Белоруссии «переехал» в столицу Литвы. Дмитриев был главой избирательного штаба оппозиционного кандидата в президенты Татьяны Короткевич на прошлых выборах в 2015 году. А за 5 лет до того руководил на выборах президента республики в 2010-м предвыборным штабом еще одного оппозиционного кандидата Владимира Некляева. Послде выборов 2010-го был осужден на 2 года условно за действия, грубо нарушающие общественный порядок. Фигура в оппозиционных кругах достаточно известная, но не раскрученная. Вероятность избрания оценивается независимыми экспертами как весьма незначительная.

Светлана Тихановская, 37 лет, домохозяйка, имеет высшее педагогическое образование, беспартийная, воспитывает в браке 2-х детей (сына 10 лет и 4-летнюю дочь). Единственно известный ее статус до выдвижения в кандидаты - жена популярного в Белоруссии блогера, которому отказали в регистрации кандидатом в президенты, а потом еще и посадили в СИЗО. Собственной политической и экономической программы не имеет, но пообещала вывести Белоруссию из Союзного государства, вернуться к Конституции 1994 года и назначить через полгода новые «честные выборы» президента для всех желающих. Факт того, что на два последних шага она не имеет полномочий ни ее, ни сторонников не смущает. В силу отсутствия антирейтинга стала тем кандидатом, вокруг которого сплотились практически все сильные оппоненты Лукашенко, и единственным реальным конкурентом действующего президента на выборах.

Александр Лукашенко, бессменный президент и верховный главнокомандующий Белоруссии с 1994 года. 30 августа исполнится ровно 66 лет. Победа на выборах стала бы для него лучшим подарком. Наиболее известная среди всех кандидатов фигура. Настроен решительно и на победу. Неоднократно заявлял, что никуда из страны «бежать не собирается» и никому республику не отдаст, потому что он «не для того ее строил все эти годы». Имеет 3-х сыновей. В браке не разведен, но с официальной супругой живет раздельно. Увлекается разными видами спорта, который считает лучшим лекарством от всех болезней. Отрицательно относится к местной оппозиции и сексуальным меньшинствам. Что касается политической ориентации, то считает, что все союзные и партнерские отношения должны служить одной цели – укреплению независимости Белоруссии.

С 4-го августа в республике проходило досрочное голосование, которое завершилось 8-го числа. По сведениям Центризбиркома республики, досрочно свои голоса за того или иного кандидата отдали около 33% избирателей страны. Но, по всей видимости, фактически выборы президента Белоруссии не финишируют с окончанием голосования в 20 часов 9-го августа и подведения их итогов. Протестно-настроенные силы обещают акции протеста и даже замахиваются на аналогичный украинскому Майдан. Оппозиция намерена заполнить протестующими улицы, проспекты и площади городов страны.

Наши корреспонденты будут держать руку на пульсе событий и вести онлайн-трансляцию выборов президента Белоруссии. Оставайтесь с нами.