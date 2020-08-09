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В Минске стал плохо работать интернет

В день выборов пользователи заметили сбои в работе мессенджеров и некоторых других приложений, сообщил корреспондент kp.ru Владимир Ворсобин
Владимир ВорсобинВладимир ВорсобинВладимирВорсобин
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9 августа в стране открылись 5 767 избирательных участков

9 августа в стране открылись 5 767 избирательных участков

Фото: REUTERS

В первый день выборов президента Беларуси интернет в столице республики стал работать с перебоями, сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин.

- Он не исчез совсем, но все сервисы для общения - мессенджеры, чаты и пр. забуксовали. Судя по всему, удар пришелся по VPN, который стал работать плохо, а местами – не работать совсем, - отметил журналист.

Напомним, сайт KP.ru сообщил ранее, что в Беларуси сегодня, 9 августа, открылись 5 767 избирательных участков. В этом году пройдут шестые выборы в современной истории Беларуси. В пяти из них победу одерживал Александр Лукашенко, действующий президент Беларуси с 1994 года.

В 2020 году кандидатами на пост президента Беларуси стали пять человек.

Сайт KP.ru ведёт онлайн-трансляцию выборов в Беларуси 2020 года.

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