Депутат Хинштейн: «Подмосковный «Версаль» появился у проректора МГУ Гришина, когда он был министром в Самарской области»

На кадрах оперативного видео - большой трехэтажный дом, действительно напоминающий дворец. Фото: Оперативная съемка

Фото и видео загородного «дома» задержанного на днях проректора МГУ Алексея Гришина впечатлили многих. Ну а как тут не ахать, если это не просто дачка какая, а целый трехэтажный дворец в закрытом клубном поселке на Рублевке?! Комментаторы в соцсетях назвали его «Версаль». Ну да, немного похоже. Внутри - высоченные потолки, отделка уровня высокой архитектуры, колонны, широкие мраморные лестницы. В общем, народ в соцсетях крепко удивился, как неплохо, оказывается, зарабатывают в России деятели науки. «Откуда у него этот Версаль?» - популярный вопрос. Мы попробовали в этом разобраться.

На площадке перед ним - сад с дорожками и ухоженными кустами, высаженными кругом. Фото: Оперативная съемка

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

- О задержании Алексея Гришина стало известно 5 августа.

- Проректора задержали при участии Росгвардии в квартире в элитном доме на Ломоносовском проспекте, а в загородном особняке затем прошли обыски - искали документы.

- Задержание никак не связано с МГУ. Алексей Гришин проходит по делу об умышленном банкротстве мордовской компании «СДС-Управление строительства» (он там в соучредителях), из которой перед «финансовым фиаско» кто-то вывел около 900 млн рублей.

- Гришин экстрадирован в Мордовию. Там его уже отправили под арест.

Не меньше восторга у публики и от внутреннего убранства усадебного дома проректора главного университета России. Фото: Оперативная съемка

КТО ТАКОЙ АЛЕКСЕЙ ГРИШИН?

- Алексею Викторовичу 45 лет.

- Он уроженец Саранска - столицы Мордовии.

- Выпускник РЭУ имени Плеханова. Кандидат экономических наук.

- В первой половине 2000-х он работал гендиректором в кондитерской компании «Ламзурь», которая базируется в Саранске. Возглавлял компанию сын тогдашнего губернатора Мордовии Алексей Меркушкин - с Гришиным они когда-то учились в одном классе.

По оценкам риэлторов, подобный объект недвижимости может стоить от 300-350 млн рублей. Фото: Оперативная съемка

- Затем Алексей Гришин несколько лет проработал в крупных госкомпаниях, в том числе в «Олимпстрое», который занимался строительством объектов для зимней Олимпиады в Сочи.

- А в 2012 году Гришин назначен министром строительства Самарской области. Он работал под руководством Николая Меркушкина, который с поста губернатора Республики Мордовия был переведен в губернаторы Самарской области.

Дом огорожен пятиметровым забором Фото: Оперативная съемка

- В 2016-м Гришин покинул Самару и перебрался в Москву. Работал в федеральном Минстрое. А летом 2019-го его назначили проректором МГУ.

- Кстати, отец Алексея - Виктор Иванович Гришин - в 1990-х был министром экономики Мордовии. Главой региона на тот момент был Николай Меркушкин. В 2008 году Гришин-старший стал ректором РЭУ имени Плеханова. После задержания сына он эту должность оставил.

Во время обыска из квартиры и дома Алексея Гришина изъяли деньги, украшения и документы Фото: Оперативная съемка

САМЫЙ БОГАТЫЙ ЧИНОВНИК

- Этот особняк, насколько мне известно, появился еще в период работы Гришина в Самарской области, - рассказал «Комсомольской Правде» депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В российском парламенте Хинштейн представляет как раз Самарскую область и уже несколько лет пишет заявления в силовые ведомства, требуя провести проверку по работе Алексей Гришина региональным министром.

По оценкам риэлторов, подобный объект недвижимости может стоить от 300-350 млн рублей. Фото: Столица С

- По крайней мере, земельный участок его семья приобретала еще тогда, - продолжает депутат. - Кстати, по соседству в том же поселке находится не менее роскошный особняк Николая Меркушкина, бывшего губернатора Самарской области и Республики Мордовия.

- На тот момент какой была зарплата министра в Самарской области?

- 120-150 тысяч рублей.

Соцсети шокированы богатством подмосковного особняка задержанного проректора МГУ. Фото: Столица С

Интересно, что в Самарской области Гришин всегда считался одним из самых богатых чиновников. Ну, если считать, конечно, совокупное семейное имущество.

ДВОРЕЦ УЖЕ БЫЛ В ЭПИЦЕНТРЕ СКАНДАЛА?

Например, в декларации за 2015 год (она до сих пор висит в открытом доступе на сайте областного Правительства господин министр указал, что его совокупный доход за 12 месяцев составил 13,3 млн рублей. Также в собственности у Гришина имелись две просторные квартиры - 163 и 155 квадратных метров (в каком городе они находятся - не указано) и мотоцикл «Харлей Дэвидсон».

Высоченные потолки, широкие лестницы, огромные хрустальные люстры, большие окна в пол. Фото: Столица С

А вот супруга, как это водится в России, зарабатывала в разы больше мужа. Юлия Гришина задекларировала годовой доход в 25,3 млн рублей, а также дом площадью 1747 «квадратов» и два земельных участка - 9,2 тыс. и 1 тыс. квадратных метров. Где находится этот прекрасный дом с участками, публике не стали уточнять.

А в 2016-м в местной самарской прессе грянул скандал - стало известно, что усердно работающий на государство Алексей Гришин владеет огромным особняком на знаменитой подмосковной Рублевке. Тогда его стоимость оценивали в 360 млн рублей. Говорят, именно после этого скандала Гришин срочно уехал жить и работать в Москву.

«Это же маленький Версаль!» - пишут пользователи. Фото: Столица С

Судя по всему, речь идет как раз о том самом особняке, который накануне брали штурмом оперативники.

В гараже обнаружены «Мерседес» S-класса (в столичных автосалонах в хорошей комплектации стоит 6-7 млн рублей) и «Бентли Континенталь GT» (7-8 млн). Фото: Столица С

Место шикарное. Закрытый элитный поселок с охраной и камерами по периметру. СНТ «Дмитровское» на территории Красногорского городского округа. Всего 30 км от МКАД. Четырехметровых забор (через него служивым пришлось перебираться, чтобы открыть ворота), участок - 10 гектаров земли, свой собственный теннисный корт, зона барбекю в парке, огромный гараж (в котором обнаружились «Мерседес» S-класса и «Бентли Континенталь GT» - оба стоят миллионов по 7). Риэлторы по элитной недвижимости, к которым обращался корреспондент «КП», показывая фото, оценивают, что рыночная цена этого объекта - 300-350 млн рублей. В общем, очень похоже, что это действительно дворец, который в биографии Алексея Гришина ранее уже всплывал.

В гараже обнаружены «Мерседес» S-класса (в столичных автосалонах в хорошей комплектации стоит 6-7 млн рублей) и «Бентли Континенталь GT» (7-8 млн). Фото: Столица С

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Тем временем депутат Хинштейн надеется, что параллельно с делом по умышленному банкротству фирмы из Саранска, начнут расследование и по его давним заявлениям о работе Алексей Гришина в Самаре.

- Вопрос я поднимал еще в начале 2016 года. Во все ведомства отправил многостраничные заявления с изложением конкретных фактов. Но результата не дали. Хотя сегодня есть ряд уголовных дел, которые связаны со ставленниками Гришина.

Во время обыска из квартиры и дома Алексея Гришина изъяли деньги, украшения и документы. Фото: Столица С

За мошенничество судят бывшего подчиненного Гришина Реналя Мязитова, который руководил Капстроительством Самарской области. Занимавшая этот пост до Мязитова Светлана Моравская уже получила 4 года колонии. Ранее был осужден экс-руководитель ГУП «Стройконтроль» Голубцов - за то, что машины, являвшиеся собственностью региона, передавались частным лицам. Дорогие машины использовал для личных нужд в том числе и Гришин (его фамилию упоминали в суде), и члены его семьи. Например, казенные джипы регулярно гоняли из Самары в Саранск (400 км в один конец) и обратно.

Фото: Столица С

- Но главная претензия к Гришину в качестве министра строительства области - он и его подчиненные самовольно изменили проект стадиона, который строили к Чемпионату мира по футболу, увеличив его площадь. Смета выросла на 11 млрд рублей. Вопросы не по одному объекту. Есть много примеров мухлежа с документами, когда на бумаге завышались площадь объектов или стоимость работ. Причем подрядчиками даже по крупным и сложным проектам выступали фирмы, не имеющие никакого профессионального опыта.

Фото: Столица С

Фото: Столица С

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Фотографии предоставлены изданием «Столица С»

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