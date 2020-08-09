45-летняя жена родила 62-летнему Валерию Сюткину четвертого ребенка

Валерий Сюткин и его жена Виола принимают поздравления. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Валерий Сюткин и его жена Виола принимают поздравления. 45-летняя женщина подарила певцу сына. Малыш стал четвертым ребенком для музыканта и вторым для его нынешней супруги.

Валерий Сюткин давно мечтал о сыне от своей третьей жены. У певца есть 40-летняя дочь Елена от первой жены, 37-летний сын Максим от второго брака, а также 24-летняя дочь Виола от нынешней избранницы. Кроме того, артист - счастливый дедушка шестилетней внучки Василисы. И вот теперь он снова отец-молодец.

Роды прошли в одной из элитных клиник столицы. О беременности Виолы не знали даже друзья. Последние месяцы Сюткины провели в загородном доме - подальше от посторонних глаз.

"Беременность протекала достаточно спокойно. Валера и так был всегда внимательным мужем, но какой заботой он окружил Виолу в период беременности - это надо видеть! Пылинки сдувал!", - в один голос говорят в окружении пары.

Малыш родился абсолютно здоровым и крепким. "Настоящий богатырь, роды прошли хорошо", - цитирует "СтарХит" представителя клиники, где несколько часов назад появился на свет наследник артиста.

Напомним, с Виолой Сюткин познакомился в начале 90-х. Девушка устроилась на работу в коллектив группы "Браво". Первое время ухаживания музыканта она отвергала и, по признанию Валерия, именно это его и будоражило. В конце концов, он сумел завоевать сердце 17-летней красавицы. Вот уже 27 лет супруги живут душа в душу. Правда, идеальным свой союз не считают. "Ничего идеального не бывает. Просто я извлек уроки из прошлых отношений, плюс свою роль сыграл возраст. Когда я встретил Виолу, то уже был готов к семейной жизни, у меня был совершенно другой уровень терпения", - откровенничал Валерий.