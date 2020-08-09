Выборы президента Беларуси 2020: Очереди на участки, селфи с женами, бойкот артистов

Чем сопровождались выборы президента Белоруссии в августе 2020 года. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Как голосовали белорусы в странах-соседях

Ажиотаж во время голосования наблюдался в столице России. В посольство Белоруссии пришло несколько тысяч человек, выстроившиеся в длиннющую колонну на Покровке.

В Москве проголосовала супруга снятого с предвыборной гонки кандидата Валерия Цепкало, Вероника — с которой люди из очереди к посольской избирательной урне охотно делали селфи. А она, отдав голос, сообщила, что возвращается на родину.

В посольство Белоруссии пришло несколько тысяч человек, выстроившиеся в длиннющую колонну на Покровке. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Сотни белорусов пришли в диппредставительство своей страны в Киеве. Причем проголосовать можно было, даже если ты не в списках — в посольстве достаточно предъявить белорусский паспорт.

Сотни белорусов пришли в диппредставительство своей страны в Киеве. Фото: REUTERS

Въедливые наблюдатели заявили, что так возникла вероятность спокойно проголосовать утром в Киеве, а потом махнуть в соседние с Украиной области и там поставить галочку еще раз — по месту прописки. А в Варшаве очередь в посольство растянулась более чем на километр...

А в Варшаве очередь в посольство растянулась более чем на километр... Фото: EAST NEWS

Почему 40 процентов проголосовали заранее

Белорусы могли досрочно голосовать пять дней. Ох, и как же они голосовали — по данным ЦИКа республики, более 40 процентов имеющих право голоса решили отдать его до 9 августа! Начинали вяло — с 5 процентов. Ну а потом-то, конечно, разошлись. Очень бодро изъявляли свою волю в Гомельской области, где уже к вечеру 7 августа почти 43 процента имеющих право голоса этим правом поспешили воспользоваться. На втором месте по активности оказалась Могилевская область, на третьем — Витебская. Вот же советская закалка!

Белорусы могли досрочно голосовать пять дней. Фото: REUTERS

Отчего не все экзитполы одинаково равны и почему не приглашают наблюдателей от России и ОБСЕ

На эти выборы наблюдатели от российского ЦИКа не были приглашены — потому и не приехали. Минск также не позвал и наблюдателей от ОБСЕ. Потому — их тоже нет. При том есть наблюдатели от Совета Федерации РФ и от Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Предварительные экзит-полы, которые провели «ряд телеграм-каналов по заказу ряда политических сил» накануне выборов, глава ЦИКа Белоруссии Лидия Ермошина назвала фальшивками. А реальным экзит-полом она назвала тот, что проводится в день выборов «и он позволит получить общую картину до официального подсчета голосов»

На эти выборы наблюдатели о российского ЦИКа не были приглашены — потому и не приехали. Минск также не позвал и наблюдателей от ОБСЕ. Потому — их тоже нет. При том есть наблюдатели от Совета Федерации РФ, и от Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Какие нарушения фиксировали независимые наблюдатели

На некоторых участках явка... превысила 100 процентов. По данным независимых наблюдателей, такая удивительная история приключилась, в частности, на избирательных участках номер 21 и 22 на улице Казимировской в Минске.

На ряде участков избиратели жалуются, что им выдавали бюллетени, где уже стояли некие отметины, точки или были какие то повреждения. Также не на всех участках избирателям давали возможность ставить дату голосования в журнале при выдаче бюллетеней. В целом от 600 до тысячи нарушений было отмечено независимыми наблюдателями на разных участках республики к середине основного дня голосования. При том миссия (МПА) СНГ нарушений на выборах не выявила.

На ряде участков избиратели жалуются, что им выдавали бюллетени, где уже стояли некие отметины, точки или были какие то повреждения. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Отчего артисты из России отказались выступать в Белоруссии в этот уик-энд

Минкульт Белоруссии накануне выборов президента анонсировал выступление в республике российских звезд: Григория Лепса, Леонида Агутина, Стаса Пьехи, Владимира Преснякова. Но они вдруг один за другим стали отказываться от участия в концертах на гостеприимной белорусской земле в напряженные дни выборов. «Народ, все, выдыхаем, мы не едем» - сообщил на своей странице в соцсетях Агутин, который за несколько часов до того писал там же «давайте в этот день петь песни и получать удовольствие друг от друга». Также и Григорий Лепс сначала написал «Меня люди ждут, я должен принести им радость своей музыкой», но через небольшое время выразил сожаление, что не приедет. Концертов ждали в Витебске, Гродно, Минске — но все они были отменены. Представители артистов просили не связывать отказ от участия в мероприятиях с политикой.

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