Политолог Александр Носович: Протест в Белоруссии раскручивают из Польши

Политолог Александр Носович Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Если вы откроете Telegram и посмотрите, какие каналы сейчас качают тему нелигитимности Лукашенко и зовут народ на акции протеста, то там будут все те новые молодые политики и блогеры, которые раскручивала в Белоруссии в последние годы, например, Польша. Все они дружно включились в поддержку Тихановской. И все двигают народ на площадь. Это для меня самый яркий и самый очевидный критерий того, как работает Запад на этих выборах. И если откроем крупнейшие белорусские интернет-сайты, они в большинстве своем оппозиционные, так или иначе, подпитываются западной грантовой поддержкой, то там тоже явное раскачивание ситуации.

В Сейме Польши уже заявили, что не верят победе Лукашенко на выборах. Запущен ли уже маховик?

То, что все закончится сегодня вечером, я не верю. Я не верю, что и на будущей неделе закончится. Протесты будут продолжаться. Может, не такие визуально крупные, каким был украинский Майдан. В Белоруссии майдан будет рассредоточенным. Не на какой-то одной площади. Вот эта нестабильность, она может продлиться недели, а в худшем сценарии даже месяцы.

Поддержка всего этого со стороны Запада однозначная. Будут требовать уступок со стороны власти - вплоть до новых выборов. Будут пытаться переориентировать силовиков на свою сторону.

Возможно ли это? Не сейчас. За последние 25 лет белорусские силовики были исключительно лояльны к Лукашенко. А эта ситуация не первая для него.