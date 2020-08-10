В Минске пошли в ход световые гранаты

За короткое время силы протестующих в Минске стали больше. Фото: tut.by

Наш спецкор Владимир Ворсобин продолжает рассказывать, что сейчас происходит в столице Белоруссии.

- За короткое время силы протестующих в Минске стали больше. Какой был план оппозиции? Что к восьми часам все должны были прийти к своим участкам. И проконтролировать подсчет голосов, оказывая давление на избирательные комиссии. И так как, видимо, часть протестующих аккуратно выполнили эти планы, сейчас они стекаются в центр города в район Дворца спорта, потому что первоначальный адрес – это стела у музея Великой Отечественной войны. Она была перегорожена милицией. И туда хода нет, поэтому вынужденно собрались в парке у Дворца спорта.

Вечно мирный протест в Белоруссии стремительно радикализуется. Люди не верят в 80% голосовавших за Лукашенко. Фото: tut.by

Там была, действительно, стычка. Не дождавшись подхода основных сил, авангард, а это в большинстве своем молодежь, вышли на трассу, перекрыли дорогу. Их хватило на несколько минут, даже, может, секунд. И сразу приехали любимые минчанами автозаки. И тут начался уже жесткие приемы, световые гранаты.

Сейчас конкретно по пешеходным трассам с разных концов города туда стекаются протестующие люди, причем, с детьми. Я вот когда увидел детей, мне стало не по себе. Там с колясками люди идут. Потому что первое впечатление об этом протесте – это достаточно жестко. И там место точно не для детей.

В Минске протест всегда носил сугубо мирный характер. Тут любят аплодировать. В чем смысл белорусского протеста уже много лет? Люди выходят к трассе. И аплодируют бибикающим машинам. В общем, так здесь участвуют в благородном и безопасном протесте. И некоторые, возможно, рассчитывая на это, взяли детей.

Спрашивается, а где те 80%, которые проголосовали за Лукашенко, почему они не отстаивают свой выбор? Фото: tut.by

У многих только рюкзаки только за плечами. Ни палок, ни дубинок или другого оружия, ни транспарантов, ничего нет. У них два оружия – это выкрики «Живи, Беларусь», «Уходи» и аплодисменты. К моему удивлению, вот сейчас они перекрыли дорогу. Вот тут это говорит о том, что протест начинает радикализовываться.

Спрашивается, а где те 80%, которые проголосовали за Лукашенко, почему они не отстаивают свой выбор? Конечно, они есть. Никто не говорит, что за Лукашенко никто не голосовал. Но, согласитесь, между фразой «неужели никто не голосовал» и 80% - это гигантская пропасть. Мне кажется, здесь девальвируется вообще само понятия выборов. Вот в Беларуси происходит именно это.