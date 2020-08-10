В Минске строят баррикады из мусорных баков

Сейчас в центре Минска идет планомерное избиение демонстрантов у Дворца Спорта. Фото: tut.by

- Сейчас в центре Минска идет планомерное избиение демонстрантов у Дворца Спорта, - передает наш спецкор Владимир Ворсобин. - Около полутора тысяч человек, оставшихся после забрасывания их со стороны ОМОНа светошумовыми гранатами, попытались соорудить баррикады из уличных мусорных урн и всего, что подворачивалось под руку. После чего на полчаса установилось затишье.

Однако, затем приехали водометы и опять с помощью светошумовых гранат всех погнали во дворы.

Около полутора тысяч человек, оставшихся после забрасывания их со стороны ОМОНа светошумовыми гранатами, попытались соорудить баррикады из уличных мусорных урн и всего, что подворачивалось под руку. После чего на полчаса установилось затишье. Фото: tut.by

К тому времени образовалось 2 фронта протестующих. Оба на проспекте Победителей на расстоянии 2-3 километров друг от друга. И оба эти скопления людей в итоге разбежались, остальных погрузили в автозаки.

Были применены и резиновые пули. Одному из протестующих такая пуля попала в лоб. Его увезли на Скорой.

По проспекту Победителей в Минске начинает восстанавливаться движение.

Милиция через громкоговорители уговаривает людей разойтись по домам. Но группки молодежи продолжают оставаться на улице. Фото: tut.by

Очень много машин Скорой помощи.

И очень много автозаков, которые до сих пор стоят в центре Минска, готовые «принять» новые партии протестующих.

Милиция через громкоговорители уговаривает людей разойтись по домам. Но группки молодежи продолжают оставаться на улице.

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