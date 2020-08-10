Артист балета украл рюкзак у спящего мужчины в московском метро

Неравнодушные граждане, подробно описали полиции внешность злоумышленника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось в самом центре Москвы на станции метро Тургеневская. 29-летний москвич Иван В.* задремал в вагоне поезда метро. Этим решил воспользоваться другой пассажир. Улучив удачный момент, неизвестный мужчина аккуратно забрал стоящий рядом с Ваней рюкзак и тихо покинул вагон.

Другие пассажиры слишком поздно заметили вора, он успел скрыться. Однако, неравнодушные граждане, подробно описали полиции внешность злоумышленника. Иван написал заявление в полицию и уже буквально через несколько часов вора поймали на соседней станции.

«На станции «Цветной бульвар» был задержан 22-летний артист балета театра «Русская песня» Сергей К.* Молодого человека опознали очевидцы, которые видели, как он похитил рюкзак у спящего в вагоне мужчины. Задержанный полностью изобличен в совершенном преступлении», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полицией было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ - Грабеж. Подозреваемый артист балета отпущен под подписку о невыезде. Ведется следствие.

* - имена изменены