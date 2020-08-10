Штаб Тихановской: Мы сфотографировали протоколы на 85 победных участках

Штаб Тихановской не признает данные ЦИК по выборам президента Белоруссии, согласно которым, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 81,35% голосов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Проходит пресс-конференция в объединенном штабе Тихановской.

- Мы связались с координаторами и наблюдателями, которые сфотографировали протоколы по 126 участкам, из которых на 85 победила Тихановская, - рассказал представитель инициативы «Честные люди» Владимир Сташкевич. - Поступили сведения из Бобруйска, где 21 победный участок, из Молодечно, где 3 победных участка. На некоторых участках Тихановская набирала 75%, 85%, 91%.

Белорусы были очень активны на выборах - проголосовали 5 миллионов 798 тысяч 908 избирателей. Фото: REUTERS

Напомним, по данным ЦИК явка по стране составила 84,23% - проголосовали 5 миллионов 798 тысяч 908 избирателей. Большинство голосов у Александра Лукашенко - 80,23%, за действующего президента свой голос отдали 4 миллиона 652 тысячи 423 белоруса. Из всех альтернативных кандидатов больше всего набрала голосов Светлана Тихановская: за нее проголосовали 574 тысячи 312 человек.

За Александра Лукашенко - 80,23% голосов. Фото: REUTERS

В ходе незаконных акций 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ночь после выборов недовольные граждане вышли на улицы Минска. Фото: REUTERS

В ходе незаконных акций 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Фото: REUTERS

Как добавили в пресс-службе Министерства здравоохранения, всем, кто нуждался, оказана медицинская помощь в полном объеме. "Погибших нет! Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком", - отметили в ведомстве.