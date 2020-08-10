В Москве построят 5 футбольных полей с подогревом

Сергей Собянин открыл новый спорткомплекс с футбольным полем в Студёном проезде. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Для фанатов футбола в разных районах столицы строят современные тренировочные площадки. Сегодня, 10 августа, мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый спорткомплекс с футбольным полем в Студёном проезде в Северном Медведкове (СВАО).

"Москва продолжает активно развивать спортивную инфраструктуру, - сказал Собянин. - Помимо различных спортивных площадок во дворах и парках мы открываем крупные капитальные сооружения. Такие, как спорткомплекс в Северном Медведково. В его составе – футбольное поле с подогревом и легкоатлетическое ядро, где можно проводить и тренировки, и соревнования".

По его словам, на новой спортивной базе будут заниматься, прежде всего, воспитанники спортивных школ Москвы, в том числе инвалиды. Уже с осени спортивную подготовку здесь начнут проходить порядка 200 человек. А в свободное от их тренировок время новый спорткомплекс примет всех желающих.

Теперь в Студеном проезде разместился единственный профессиональный легкоатлетический стадион в Северо-Восточном округе, где можно устроить соревнования городского и межрегионального уровней. Круглый год здесь будут проводить тренировки, турниры, в том числе домашние игры Первенства города Москвы по футболу.

ТТХ

В спорткомплексе в Северном Медведкове:

1. Футбольное поле 105х68 метров с подогревом, безопасным искусственным покрытием для открытых полей – из синтетической травы, пересыпанной песком и резиновой крошкой. Около игрового поля:

- трибуны на 254 места (в т. ч. 4 места для маломобильных зрителей);

- 28 мест для рассадки тренеров и запасных игроков;

- электронное табло;

- современная медиасистема (с возможностью вывода на экран любой информации, в т. ч. с воспроизведением звука);

- система освещения всей поверхности поля.

2. Легкоатлетический стадион.

На нем:

- круговые беговые дорожки длиной 400 метров;

- прямые беговые дорожки для бега на 100-метровую дистанцию;

- два сектора для прыжков в высоту (превращаются в универсальную площадку для игры с мячом, например, баскетбол или волейбол, размером 28х15 м);

- два сектора для прыжков в длину;

- сектор для толкания ядра.

3. Административно-бытовой корпус площадью 2,2 тысячи квадратных метров.

На двух этажах:

- раздевалки с душевыми, туалетами и местами для хранения инвалидных колясок;

- тренажерный зал площадью 131 "квадрат";

- медицинский кабинет;

- кафе на 24 места;

- фойе с зоной ожидания для посетителей, с экранами для трансляции фото- и видео;

- комментаторская;

- кабинет теоретических занятий на 14 мест.

ЧТО ДАЛЬШЕ

С 2020 по 2022 годы в Москве планируют построить ещё 5 круглогодичных футбольных полей с подогревом:

ВАО

На пересечении улиц Николая Старостина, Косинской и Салтыковской (готово на 95%)

ЮЗАО

ул. Паустовского, вл. 6, корп. 2 (готово на 50%)

ЮВАО

Волгоградский проспект, вл. 46/15 - реконструкция футбольного стадиона со строительством стрелковой галереи и площадок для занятий легкой атлетикой (готово на 20%)

Зеленоград

- мкр. 9, около корп. 919 (готово на 50%);

- мкр. 9, у площади Колумба (готово на 7%).