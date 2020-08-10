Москвич изнасиловал женщину-бомжа, которая собирала банки из мусорных баков

Преступник был задержан полицией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось ночью возле одного из продуктовых магазинов на Ярославском шоссе в Москве. Женщина без определенного места жительства по имени Светлана В.* выбирала из мусорных баков алюминиевые банки для последующей продажи. Внезапно сзади подошел неизвестный мужчина и зажал женщине рот. Маньяк сильно ударил Светлану по голове и повалил на землю прямо у мусорных баков. Затем он закрыл ворота площадки для сбора мусора, сорвал со Светланы одежду и изнасиловал.

«В полицию поступило заявление по факту изнасилования женщины на Ярославском шоссе. Прибывшие на место происшествия оперативники по горячим следам задержали 34-летнего москвича Сергея С.*, который был полностью изобличен в совершении данного преступления. Насильник задержан, ведется следствие», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ - Изнасилование. Преступник заключен под стражу.

* - имена изменены.