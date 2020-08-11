Собрать ребенка в школу обойдется в 17 тысяч рублей

Для набор для первоклассника родителям придется отдать около 20 000 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошлом году родители тратили на «набор первоклассника» в среднем 20000 рублей (данные Росстата). В комплект входят школьная форма, спортивная, туфли и сменка, канцелярские товары, ранец. Для обычной семьи разово выделить из бюджета такие деньги накладно. А если нужно снарядить в школу не одного, а двоих детей, в сентябре вся семья рискует остаться на воде и хлебе. Еще одно обстоятельство не дает покоя родителям: вторая волна коронавируса. Вдруг осенью детвору снова отправят на дистанционное обучение и добрая половина купленного не пригодится. Мы спросили у опытных мам, на чем они экономят, и изучили цены на самые бюджетные товары в популярных интернет-магазинах накануне 1 сентября.

КАНЦТОВАРЫ

Список необходимого ищите на сайте школы или спрашивайте у учителя. Обычно нужны пенал, ручки синие и зеленая, карандаши - простой и цветные, точилка, ластик, линейка, тетрадки в косую линейку и в клетку, папка для тетрадей и папка для труда, альбом для рисования, пластилин и дощечка для лепки, цветная бумага и цветной картон, клей-карандаш, акварель и кисточки, ножницы, блокнот для записи слов. Все это можно купить по отдельности или в наборе. С набором, конечно, мороки меньше, но, говорят, в такие наборы нередко кладут хлипкие дешевые товары и все равно приходится что-то докупать.

Канцелярский набор из 36 предметов - от 600 руб.

касса букв, слогов и цифр – от 135 руб.

набор обложек (20 шт.) – от 150 руб.

подставка для книг - от 112 руб.

Итого: 997 руб.

Лайфхаки: - Уточните у учителя, какой именно нужен счетный материал и размеры обложек для учебников - можно не угадать, - советует Анна Ковалева, мама второклассника Миши. – Нас педагог предупредила заранее обложки на книги не покупать – как выдадут учебники, прямо с ними идти в магазин и подбирать на каждый (в комплекте, как правило, книги разного формата). С тетрадками тоже не торопитесь: мы в первом полугодии занимались по рабочим тетрадям и прописям, которые идут в комплекте к учебникам. Тем более, видов тетрадей для начинающих «писателей» несколько, и у каждого учителя свои предпочтения. Ластик, точилка и прочие мелочи часто теряются, есть смысл покупать с запасом. А подставку для книг можно сделать своими руками - в Интернете полно идей.

На ручки и карандаши придется потратить 997 руб. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

В большинстве школ униформы нет - просто рекомендуют единый цвет либо темный низ, светлый верх. Чаще всего под запретом джинсы, обтягивающие платья, короткие юбки, а рубашки и блузы разрешают только однотонные.

Для девочки:

блузки (3 шт.) - от 2700 руб.

юбка - от 430 руб.

сарафан - от 700 руб.

платье - от 950 руб.

жилет - от 350 руб.

теплая кофта - от 500 руб.

белье, колготки, банты, резинки для волос - от 2000 руб.

сменные туфли – от 2500 руб.

Итого: 10130 руб.

Для мальчика:

рубашки (3 шт.) - от 2500 руб.

брюки - от 1000 руб.

жилет - от 320 руб.

пиджак - от 950 руб.

белье, носочки - от 800 руб.

сменные ботинки – от 2500 руб.

Итого: 8070 руб.

Лайфхаки: - Все вещи обязательно подпишите: проще будет найти потерявшееся и не придется покупать замену. На рубашках лучше не экономить, чтобы выдержали частую стирку, - советует Юлия Савченко, мама пятиклассницы Вики.

В составе ткани для детской одежды допустимо до 30% синтетики, такая одежда легко стирается, меньше мнется, дольше служит. Жакет или кардиган может не пригодится, если в классе тепло. Для малышей чем меньше пуговиц, тем проще одеваться. Обувь лучше не со шнурками, а на липучках и резинках. Подошва нескользящая и светлая. В школах часто просят не покупать сменку с черной подошвой, чтобы не пачкали пол.

Школьная форма обойдется в 10 130 руб. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ФИЗКУЛЬТУРА

Спортивный костюм - от 2100 руб.

футболка - от 300 руб.

кроссовки - от 900 руб.

мешок - от 150 руб.

Итого: 3450 руб.

Лайфхак: учителя физкультуры не любят разнобоя, поэтому сначала узнайте требования к форме (цвет, фасон), а потом покупайте.

РАНЕЦ (РЮКЗАК)

Ортопеды рекомендуют младшеклассникам носить ранец, чтобы вес распределялся равномерно на всю спину. Самый дешевый ранец можно купить за 900 рублей. Оптимальный для здоровья позвоночника - ортопедический. Но такой ранец тяжелее и дороже обычного. Вместе с книжками и тетрадками он должен весить не больше полутора килограмм (или 10% веса ребенка). Также важны прочный материал, широкие лямки, вместительность.

Лайфхаки: нет смысла тратится на ранец для первоклашки, так как почти весь год его носят в школу и из школы родители. Или же подвозят ребенка на машине прямо к порогу. Не берите детские расцветки - они быстро перестают нравиться детворе. Разумнее покупать сразу рюкзак средней ценовой категории (примерно за 2500 - 3000 рублей), чтобы хватило на 2-3 года.

Итого: 15517* руб. для мальчика и 17 577 руб. для девочки.

Удобный ранец будет стоить в среднем 2500 - 3000 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КСТАТИ

Расходы на ученика средних классов

Чем старше школьник, тем дороже подготовка к школе. Дети 10-11 лет уже хотят выглядеть стильно и щеголять перед сверстниками. Рюкзак нужен добротный, одежда - модная, смартфон - хотя бы с минимальным набором наворотов, чтобы можно было чатится, делать селфи, выкладывать фотки в соцсетях. После уроков, само собой, поскольку во время занятий пользоваться телефонами в школах запрещают.

Форма (брюки-пиджак или юбка-жилет) - от 4500 руб.

Рубашка (или блузка - 2 шт.) - от 2000 руб.

Джинсы - от 1000 руб.

Толстовка - от 1400 руб.

Туфли - от 2500 руб.

Спортивная форма (костюм, кроссовки, мешок) - от 5000 руб.

Смартфон - от 7000 руб.

Рюкзак - от 3000 руб.

Канцелярия (общие тетради, ручки, обложки, дневник, фломастеры, пенал) - от 800 руб.

Итого: 15700* руб.

...и на старшеклассника

Ученики 9 - 11 классов - взрослые люди со взрослыми запросами. Одежду, рюкзак, обувь лучше покупать вместе со школьником, иначе может заявить: “Такое не надену!” Девушкам нужно разнообразие в гардеробе, а парням - навороченные гаджеты. Помимо смартфона важно иметь ноутбук для занятий дома и дистанционного обучения, причем достаточно мощный, чтобы хватило не на один год (более-менее бюджетный вариант стоит от 20000 рублей) - экономить нет смысла. А для чтения книг хорошо бы иметь еще и планшет, так как почти всю литературу школьники сейчас осваивают в электронном виде. Это не просто веяние времени, но и экономия денег на покупке бумажных книг. Единственное, что облегчает жизнь родителям будущих выпускников - дети сами покупают себе канцелярку.

Итого: ориентируйтесь на сумму в 18000* руб.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Сумочка для мелочей. Девочки помимо рюкзака носят маленькие сумочки через плечо, куда складывают кошелек, телефон, влажные салфетки, антисептик и т. д.

Мешок для сменной обуви. Берите вместительный, чтобы зимой в него влезли сапоги или ботинки.

Наручные часы. Обычные или умные, которые детям покупают главным образом ради кнопки SOS и GPS-отслеживания. Самые простенькие стоят 900 - 1000 рублей.

Ланч-бокс, бутылка для воды. Особенно актуально, если ребенок не получает питание в школе.

Зонт, плащ или дождевик, резиновые сапоги для дождливой погоды.

ШКУРНЫЙ ВОПРОС

Пять верных способов сэкономить

Не откладывайте шоппинг на последние дни августа, когда в магазинах и на школьных базарах ажиотаж и продавцы не уступают ни копейки. Упустили момент - купите самый минимум на пару недель, а за всем остальным отправляйтесь в сентябре. Самые выгодные цены на школьные товары обычно в середине лета, во время распродаж прошлогодних коллекций и несезонных товаров. Также выгодно покупать товары на китайской площадке Aliexpress, но там долгая доставка - 2-3 недели.

Не берите сразу все в одном месте. Посетите несколько магазинов, рынок, изучите цены в интернет-магазинах. Составьте план покупок. Следите за акциями и скидками, не упускайте промокоды (в поисковике задайте «промокод магазина такого-то» или «клуб распродаж» - увидите все актуальные предложения), пользуйтесь системой кешбэк (частичный возврат потраченных денег).

На сайтах вроде Авито или мамских форумах можно найти почти новые школьные вещи: дети быстро растут, и родители готовы продать за символическую плату или даже подарить. Спросите насчет таких вещей знакомых, где есть школьники чуть старше вашего ребенка.

Опытные родители часто экономят на коллективных закупках школьной формы или канцелярии. С учебными тетрадями, задачниками и прочими пособиями поступают так: берут один экземпляр на весь класс и делают ксерокопии - тоже в складчину. Или же учитель рассылает ученикам задания в электронном формате.

Цветы на 1 сентября. Обычно все ученики идут в школу с букетами. Но потом все они вянут в классе в ведре. Деньги на ветер. Практичнее купить один хороший букет от класса. Вручить можно оригинально: раздать всем ученикам по цветку, и каждый преподнесет учителю от себя. А некоторые школы присоединились к акции «Дети вместо цветов»: деньги, отложенные на цветы учителю, передаются на благотворительность.

(*В итоговую сумму не включены верхняя одежда, теплая обувь и гаджеты.)