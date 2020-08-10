Казахстан празднует День Абая

Фото: пресс-службы посольства РК в РФ.

10 августа Казахстан отмечает национальный праздник – День Абая. Такое постановление приняло правительство республики, внеся изменения в закон «О праздниках в Республике Казахстан». Праздник посвящён основоположнику казахской литературы, поэту, философу и композитору Абаю Кунанбаеву (1845-1904), 175-летие которого отмечают в нынешнем году.

В рамках празднования сотрудники посольства Казахстана в России во главе с руководителем дипломатической миссии Ермеком Кошербаевым, а также представители обществ казахской культуры Москвы возложили цветы к памятнику великому поэту в российской столице. Сотрудники посольства прочли принадлежащие перу Абая «Слова Назидания» и спели его знаменитую песню «Желсіз тунде жарык ай» («Тихой ночью при луне»).

«Путеводная звезда национальной мечты»

Из-за карантина День Абая решено провести в этом году в основном в онлайн-формате, сегодня в Казахстане пройдут более ста широкомасштабных торжественных мероприятий, которые будут транслироваться на официальных интернет-страницах министерства культуры и спорта Казахстана. Специально к этой дате Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Борили» подготовил культурную программу, лучшие фрагменты которой в течение дня можно будет смотреть в прямом эфире.

А вообще, юбилей классика широко отмечается в Казахстане и за его пределами в течение всего года. Наследию поэта посвящено более 500 различных мероприятий. В январе в социальных сетях был запущен проект #Abai175. Челлендж-проект запустила казахстанская школьница Ляйлим Шырак, передавшая эстафету президенту Касыму-Жомарту Токаеву, прочитавшему отрывок из стихотворения Абая. Другими участниками поэтической эстафеты стали министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова, министр образования Асхат Айтмагамбетов, певец Димаш Кудайберген, бывший посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Group Джек Ма, актер Джеки Чан.

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева открыл литературный марафон «Путь Абая» по одноименной книге Мухтара Ауэзова Первым зачитал отрывок из романа ректор университета академик Ерлан Сыдыков, эстафету подхватили более 20 тыс. студентов и преподавателей. К литературному марафону присоединились студенты других казахстанских ВУЗов и сотни тысяч граждан изо всех уголков страны, прочитавших произведение Абая в online-эфире.

В феврале посвящённые памяти поэта и мыслителя конкурсы прошли в Кызыл-Орде с участием учеников школы для детей с особыми потребностями. 1 июня в честь Международного дня защиты детей в Алматы состоялся конкурс «Абаевские чтения» среди детей военнослужащих. Конкурс был организован Военно-инженерным институтом радиоэлектроники и связи, в нем приняли участие три десятка юных граждан Казахстана, самой младшей из которых было 3 года.

Огромный портрет поэта украсил стену многоэтажного дома на Проспекте Абая в столице Казахстана. Президент республики Касым-Жомарт Токаев опубликовал программную статью, в которой глава страны анализирует наследие Абая и актуальность его творчества для современного Казахстана. «Если мы хотим модернизировать наше национальное сознание и развиваться как конкурентоспособная нация, то должны внимательно изучать и осмысливать произведения Абая. Его взгляды на различные общественные процессы очень полезны для современного Казахстана. Абай, прославивший не только свою эпоху, но и приоткрывший миру лицо современного общества, является путеводной звездой национальной мечты», - говорится в статье.

Фото: пресс-службы посольства РК в РФ.

«Очарован тонкостью чувств русского романса»

Юбилей казахского поэта и просветителя отмечается и в России. Не так давно у памятника классику на Чистопрудном бульваре в Москве прошла музыкально-поэтическая акция, в которой приняли участие музыканты, артисты и поклонники творчества Абая. Ранее в поэтическом проекте «Читаем Абая вместе» приняли участие сотрудники Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С.Пушкина. К флэш-мобу #Abai175 присоединился глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, прочитавший стихотворение поэта на казахском языке. При поддержке посольства Казахстана в России в Интернете открылась цифровая экспозиция «Абай Кунанбаев-175». Экспозиция состоит из семи разделов.

В разделе «Слова назидания» опубликованы притчи и философские трактаты, принадлежащие перу классика. С поэтическими произведениями Абая можно познакомиться в разделе «Стихи». В разделе «Музыка» говорится, что Абай написал несколько десятков мелодий, популярных в наши дни. «Он был очарован тонкостью чувств русского романса, душевностью народных песен, хорошо знал творчество таких русских композиторов, как Глинка, Алябьев, Варламов, Рубинштейн. Есть цикл песен, созданных на основе стихов, переведённых с русского языка», - говорится в разделе, где можно послушать избранные романсы Абая. В других разделах можно увидеть портреты классика и памятники, посмотреть созданные о нем фильмы, прочитать знаменитую книгу Мухтара Ауэзова.

Цифровая выставка ждёт своих посетителей.