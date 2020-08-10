Народный смартфон и первый сторифон в мире TECNO CAMON 15 Pro поступит в продажу уже на этой неделе

Компания TECNO Mobile готовит к выходу на российский рынок свой флагман – смартфон TECNO CAMON 15 Pro с выезжающей 32Мп AI-селифкамерой и основной квадрокамерой на 48 Мп. Новинка выполнена в премиальном дизайне и будет доступна в двух цветовых решениях - «Жадеит» и «Опал». Оба варианта выглядят интересно. Благодаря использованию моторизированной фронтальной камеры, экран в TECNO CAMON 15 Pro лишен любых вырезов, а рамки дисплея минимальны. Но интересен TECNO CAMON 15 Pro не только камерами, но и хорошими характеристиками при небольшой цене.

Безграничный экран смартфона выполнен по технологии IPS из высококачественного японского закаленного стекла AsahiGlass. При диагонали в 6,6 дюймов экран обладает разрешением 1080 x 2340 пикселей. Как заверяют в TECNO Mobile, такой дисплей поможет пользователю сберечь глаза даже при долгом чтении или просмотре видео на экране, а олеофобное покрытие надежно защищает поверхность от загрязнения.

На задней панели располагается блок основных камер, состоящий из четырех сенсоров. Главный на 48 Мп с апертурой f/1.8 располагает продвинутыми возможностями по съемке при плохом освещении. Вместе с ним работает 2 Мп боке-камера с ИИ, 5 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом на 115 градусов и специальная AI камера. Есть тут и макрорежим, который понравится тем, кто любит снимать небольшие объекты. В нем автофокус срабатывает на расстоянии в 2 см. Фронтальная камера оснащена одной вспышкой, которая работает даже в режиме активного видеовызова. А у основной квадрокамеры – четыре ярких светодиода с дистанцией освещения до 1 метра. Также в режиме видеотрансляции работает режим ИИ-красота и функция записи коротких сторис.

Производительности TECNO CAMON 15 Pro позавидуют многие конкуренты. Смартфон работает на 8-ядерном процессоре на оболочке HiOS 6.0, оптимизирующей систему для более плавной и стабильной функциональности. Яркая и красочная, интуитивно понятная она дает пользователю дополнительные преимущества: темная тема, игровой режим, плавающее окно во время игры, режим разделенного экрана, виртуальный ассистент, голосовой помощник и др. Так, владелец смартфона может вручную управлять доступом программ, охлаждать процессор, очищать оперативную память в одно нажатие и многое другое.

Но с последней в смартфоне проблем не будет – здесь 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, что является если не рекордом среди конкурентов, то точно заявкой на успех. Многим пригодится и то, что в TECNO CAMON 15 Pro используется полноценный лоток под две сим-карты и карту памяти microSD с возможностью расширения до 256ГБ, что точно хватит для того, чтобы загрузить все используемые приложения и ничем не жертвовать.

За автономность TECNO CAMON 15 Pro отвечает большой аккумулятор на 4000 мАч. Вместе с последней версией Android и оптимизацией HiOS 6.0 это дает немалое время работы смартфона даже под серьезной нагрузкой, которую выносит каждый день смартфон современного жителя мегаполиса. Не нужно заряжать каждый день и при активном использовании смартфон спокойно проживет двое суток, для этого ему не нужна ночная подзарядка.

В TECNO Mobile не пошли по пути спорной моды по изъятию аудиоджека в современных смартфонах. TECNO CAMON 15 Pro оснащен 3,5-мм разъемом, к которому пользователь сможет подключить свои любимые беспроводные наушники (с ними работает и FM-приемник).

Но если вы уже перешли на беспроводные «уши», то вам понравится, что смартфон оснащен современным протоколом Bluetooth 5.0, который обеспечит более стабильное соединение с гарнитурой. TECNO CAMON 15 Pro поддерживает Wi-Fiac (2,4 и 5 ГГц), а также технологию передачи голоса по сети LTE.

Комплектация TECNO CAMON 15 Pro выглядит по меркам 2020 года очень щедрой. Помимо смартфона в коробке есть зарядка, провод подключения, стильный дизайнерский чехол с заглушками, которые защитят разъемы от пыли и влаги, защитное стекло и наушники. И хотя производитель официально не заявляет о влагозащите, все смартфоны TECNO Mobile дополнительно прорезинены с целью защиты слотов от попадания влаги и грязи.

Рекомендованная цена на новинку составит 15 990 рублей. Купить можно будет с 15 августа в двух расцветках в сети магазинов DNS, Связной, TELE2, Цифроград, Citilink, а также на маркетплейсах Беру!, Ozon, TMall и других. Также в ближайшее время компания планирует представить на российском рынке ассортимент аксессуаров, в том числе беспроводные наушники и колонки.