Бренды снова в тренде

Плакат М. А. Буланова.

Год назад Издательский дом с 95-летней историей «Комсомольская правда» дал старт первому всероссийскому конкурсу «50 легендарных брендов». Полгода на сайте и в газете публиковались удивительные и неожиданные факты о номинантах, им посвящались выпуски ностальгической программы Михаила Антонова «Дежавю» на Радио «КП» (97,2 FM). Невероятно, но факт: в голосовании за лучших из лучших было отдано свыше 5 300 000 голосов наших читателей и радиослушателей, всего были номинированы около тысячи организаций и компаний. В итоге до этапа голосования дошла лишь 131. Победили 50 самых легендарных. И сегодня мы вспомним поименно всех лауреатов первой премии.

А тем временем мы рады сообщить вам, что начинаем прием заявок, и о начале голосования в «50 легендарных брендов» 2020 года! Учитывая огромный интерес к конкурсу, мы расширили в этом году количество потенциальных участников. Кроме брендов, которые родились во времена царской России и СССР, мы приглашаем к участию всемирно известные иностранные торговые марки, ставшие для нас родными, а также компании, появившиеся относительно недавно, но успевшие завоевать нашу любовь и уважение.

«АБРАУ-ДЮРСО». Русский винный дом «начал свою историю в далеком 1870 году, когда указом Александра II на юге России было учреждено винодельческое имение Абрау-Дюрсо.

АвтоВАЗ. Самый известный в России и за ее пределами автомобильный бренд. Создан в 1966 году в Тольятти. Подарил нам «Жигули», «Ниву» и «Ладу Калину».

«АЛЕНКА». Молочный шоколад, который в 1965 году начали производить в СССР. В Азии считается лучшим сладким сувениром из России.

«Аленка»

«АРТЕК». Главный пионерский лагерь СССР, где мечтал побывать каждый советский школьник. Был создан в 1925 году в Крыму.

«АЭРОФЛОТ». Компания родилась в марте 1923 года, и во времена СССР так называли весь гражданский воздушный флот страны. А сегодня это самый крупный авиаперевозчик России, который входит в мировой топ-20 по пассажиропотоку.

«БОЛЬШЕВИЧКА». С 1929 года - ключевой советский бренд классических костюмов и верхней одежды для мужчин.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР. Вы только задумайтесь, он был основан… в 1776 году! До сих пор уверенно собирает аншлаги на свои спектакли и постановки.

«БУРАТИНО». Самый популярный в позднем СССР газированный прохладительный напиток.

ВГИК. Старейший и главный киновуз страны был образован в начале осени 1919 года. Диплом ВГИКа - прямая и короткая дорога в кино.

ВДНХ. Выставку достижений народного хозяйства нашей страны в Москве строили с 1934 по 1954 год. А днем рождения ВДНХ считается 1 августа 1939 года.

«ВНУКОВО». В 2021 году Внуково исполнится 80 лет. Здесь в апреле 1961-го встречали Юрия Гагарина. Кстати, первое интервью после полета с ним сделал легендарный журналист «КП» Василий Песков.

ГАЗ. Кто не мечтал в СССР иметь автомобили «Чайка» или «Волга»? Правильно, все. Горьковский автозавод, где их выпускали, начал свою историю в 1932 году.

СГУЩЕНКА. (ГЛАВПРОДУКТ). Легендарный советский «десерт», вкус которого знали все малыши Советского Союза.

ГУМ. Главный универсальный магазин СССР был открыт в Москве, работает до сих пор, сохранив название и месторасположение. А началась его история в 1893 году.

ДОКТОРСКАЯ КОЛБАСА. Ее придумали в 1936 году и начали производить на Московском мясоперерабатывающем комбинате имени Анастаса Микояна.

СЫРОК «ДРУЖБА». Флагман фабрики «Карат» - легендарный плавленый сырок, вкус которого знают все. У него есть даже памятник в Москве у метро «Дмитровская».

«ЕРАЛАШ». Самая смешная детская телепрограмма в СССР. На ней выросли и будущие резиденты «Комеди Клаб», и чемпионы КВН.

ЖОСТОВСКАЯ ФАБРИКА ДЕКОРАТИВНОЙ РОСПИСИ. Предприятие народно-художественного промысла с 200-летней историей.

БАЛЬЗАМ «ЗВЕЗДОЧКА». Снадобье из Вьетнама в жестяной баночке с золотой звездой на красной крышке, которым лечат простуду, головную боль, насморк и прочие хвори.

ФОТОАППАРАТ «ЗЕНИТ». Самый массово выпускаемый и продаваемый фотоаппарат в СССР.

ИЖОРСКИЙ ЗАВОД. Одно из старейших промышленных предприятий тяжелого машиностроения в России, основанное в 1722 году в Санкт-Петербурге.

ИКРА ЧЕРНАЯ. Волгореченское рыбное хозяйство ведет свою историю с 1975 года. На предприятии, известном на весь мир уникальными деликатесами из рыб осетровых пород, бережно хранят традиции советского рыбоводства.

«КАЛАШНИКОВ». Единственный легендарный бренд нашей страны, который есть даже на государственном флаге трех африканских стран.

КамАЗ. Легендарное предприятие, основанное в 1969 году, до сих пор выпускает лучшие дизельные грузовики в мире.

КВН. Телевизионный проект веселых и находчивых существует более 50 лет и до сих пор популярен.

МОРОЖЕНОЕ «ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА». Во времена СССР московское мороженое ассоциировалось с легендарной «Лакомкой», которую придумали на московском Хладокомбинате № 8 в Филях.

«ЛЕНФИЛЬМ». Старейшая кинокомпания страны, работает с 1914 года. На студии сняли «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Собачье сердце», «Республику ШКИД», «Белое солнце пустыни» и еще сотни картин, вошедших в кинофонд страны.

МГУ. Старейший советский и российский вуз. Основан в 1755 году, а с 1940 года носит имя Михаила Ломоносова.

МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД. Предприятие основано в 1943 году, в 60-х годах прошлого века выпускало лекарственный препарат пантокрин общеукрепляющего действия.

«МОСФИЛЬМ». Самое крупное ведущее предприятие киноиндустрии России, одна из крупнейших киностудий Европы. Радует нас своими фильмами с 1924 года. На сегодняшний день снято свыше 2500 кинокартин.

«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА». Московская обувная фабрика создана 18 марта 1922 года и по-прежнему является флагманом обувной промышленности России.

ПОЧТА РОССИИ. Министерство связи СССР - структура, которая объединяла всех жителей СССР на протяжении долгих десятилетий, правопреемник - Почта России.

РЖД. Правопреемник главной транспортной артерии в царской России и СССР. Первая железная дорога появилась в нашей стране в 1837 году.

РОСГОССТРАХ. Одна из старейших и самая известная в России страховая компания. Созданная в октябре 1921 года, все эти десятилетия она обеспечивает страховую защиту десятков миллионов наших граждан.

РОСГОСЦИРК. Флагман отечественной цирковой индустрии и крупнейшая цирковая компания в мире. Объединяет свыше 40 филиалов по всей стране.

СБЕРБАНК. Крупнейшая финансовая экосистема России. Один из самых дорогих брендов нашей страны ведет свою историю с 1841 года, когда император Николай I подписал указ об учреждении в России сберегательных касс.

«СВОБОДА». Одна из самых популярных в СССР косметических фабрик. Основана в 1843 году.

СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ. Главный новогодний напиток страны. Советское шампанское производится с 1936 года.

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». На мультфильмах студии росли наши бабушки и дедушки, мамы и папы, выросли мы и растут наши дети. Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Чебурашка и крокодил Гена, медвежонок Умка, кот Матроскин и Дядя Федор - этих и других любимых с детства героев подарила нам киностудия «Союзмультфильм», а сегодня легендарный бренд предлагает зрителям новые мультсериалы и полнометражные фильмы.

СТОЛОТО. Спортлото - самая популярная лотерея в СССР, о ней пел Высоцкий и снимали кино. А сейчас все лотереи в России распространяются под брендом Столото и являются государственными.

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ. Московский художественный музей, основанный в 1856 году купцом и меценатом Павлом Третьяковым. Здесь собрана уникальная коллекция шедевров российских, советских и мировых художников.

ТУШЕНКА (ГЛАВПРОДУКТ). Самый важный продукт в рационе советских дачников, солдат, полярников и туристов.

УРАЛМАШЗАВОД. УЗТМ, основанный в июле 1933 года, называли заводом заводов - он обеспечивал оборудованием почти все отрасли народного хозяйства.

ЦИКОРИЙ. Самый распространенный кофезаменитель в мире, был весьма популярен в царской России, а также в СССР.

ЦИРК НИКУЛИНА НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ. Один из старейших цирков России ведет свою историю с далекого 1880 года. В 1983 году его руководителем назначили одного из самых любимых клоунов и киноактеров страны Юрия Никулина.

ЧМЗАП. Родоначальник отечественного прицепостроения, возникший в военном Танкограде (Челябинске) в 1943 году.

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Советская и российская интеллектуальная телевизионная игра, придуманная в 1975 году режиссером Владимиром Ворошиловым.

«ШОКОЛАДНИЦА». История этого бренда началась в 1964 году с легендарного кафе у метро «Октябрьская» в Москве.

ЭРМИТАЖ. Крупнейший и важный художественный и культурно-исторический музей мира ведет свою летопись с 1764 года. Каждый, кто приезжает в Петербург, считает своим долгом посетить Эрмитаж.

ПЕЧЕНЬЕ «ЮБИЛЕЙНОЕ». Это сахарное печенье производится в России с 1913 года. Его выпуск был приурочен к 300-летию Дома Романовых.

Реклама мороженого образца 1937 года. Автор - А. Побединский.

Представляем первых участников голосования

«Роллтон» лапшу не вешает

За 21 год эта еда быстрого приготовления стала одной из самых популярных в России.

Чем популярнее продукт, тем больше о нем мифов. Чего только не говорили и не писали про «Роллтон» за 21 год его истории на российском рынке! Эксперты ничего вредного не находят, производитель оправдываться давно перестал.

Потому что «Роллтон» почти сразу прочно вошел в быт и стал частью нашей пищевой культуры. Его ели все. Сначала, в студенчестве, мы ели эту лапшу, картофельное пюре, макароны, супы-пюре - всего не перечислишь, наименований больше двухсот. Потом - из экономии времени, потом - кто по привычке, а кто молодость вспомнить. Продукция качественная и безопасная. Убедитесь сами: состав есть на каждой пачке.

Производит самую массовую еду «Маревен Фуд Сэнтрал» - российская компания со стопроцентными иностранными инвестициями. Завод в подмосковном Серпухове на 13 высокотехнологичных линиях ежегодно выпускает более миллиарда единиц продукции. Отсюда ее отправляют во все субъекты России и в два десятка стран.

Компания «Смарт» - лидер нового времени

Семечки в нашей стране появились примерно в конце XVII века.

Правда, долгое время подсолнечник считался только декоративным растением. Но спустя годы семечки стали любимым лакомством людей всех возрастов.

Культура их потребления постоянно менялась, и сегодня это современный снек, который берут с собой как любители активного отдыха, так и поклонники сериальных вечеров. Такие простые и при этом богатые витаминами и пользой - семечки.

В настоящее время одним из лидеров рынка упакованных семян подсолнечника является компания «Смарт». Первая партия продукции была выпущена в 2004 году, а сегодня семечки «Джинн» - флагманский продукт компании - можно встретить в 250 тысячах торговых точек России и по всему миру.

Продукция «Смарт» прочно ассоциируется у покупателей с качеством и инновациями. А народную любовь к бренду подтверждает то, что каждый год, по данным Nielsen, компания занимает второе место в России по производству и продажам семечек.

ВНИМАНИЕ

1 декабря редакция закончит подсчет голосов и огласит победителей.

В конце года пройдет церемония награждения.

Если мы забыли внести в «лонг-лист», по вашему мнению, достойного кандидата, вы можете сделать это сами - редакция обязательно учтет ваше пожелание.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 октября

До 30 ноября проголосовать за бренд можно на сайте.