Ходченкова - в коротких шортах, Исакова - в чулках: знаменитости в соцсетях хвастаются стройными ножками

Лето. Надо показывать ноги, пока еще тепло. Похоже, эта мысль одновременно пришла в голову многим нашим звездам. И они устроили негласное соревнование на самые стройные ноги. Не велика новость, когда ноги показывает балерина, - мы это видели на сцене. Не удивительно, когда мини–шорты надевают 20-летние красотки. Но, когда стройные ножки демонстрируют дамы под 40 лет и даже чуть старше, тут есть чем восхититься.

45-летняя Яна Рудковская снимала тизер для своего нового TV проекта. Вот она сидит на чемодане в гипюровом платье посреди ржаного поля. Практически из колосьев торчат ее голые коленки. Кстати, некоторым подписчикам Яны показалось, что коленки очень худые. Но будем справедливы к Яне: ножки у Рудковской очень хороши, именно поэтому она их так часто демонстрирует.

40-летняя актриса Равшана Куркова тоже охотно показывает ножки. Она так борется с чувством неуверенности. И даже цитирует Сергея Довлатова: лучший способ побороть врожденную неуверенность — это держаться как можно увереннее. «Это самые красивые ноги, которые я видела», - написала одна из подписчиц актрисы. А другая подписчица поинтересовалась: Равшана, вы от природы не набираете вес? Или на диетах сидите?

49-летняя певица Анита Цой просто выложила в Инстаграме свой «самый модный лук».

Наисвежайшая фотография Виктории Исаковой – актриса в чулках в крупную сетку. «Вспомнила молодость, так сказать», - Вика добавила двусмысленная подпись (на самом деле, это фото со съемок фильма «Нежность»). Подписчики тут же стали комментировать: «Виктория, немного нужно добавить весу. А то какая-то кокетка-малолетка, получается», - написала одна из поклонниц актрисы. Но большинству такая Вика понравилась: «Вот это огонь! Ходи так всегда!! Ну это бомба!»

Светлана Ходченкова в коротеньких шортах на улице занимается спортом. Фото сделано в Крылатском. Тут и добавить нечего: на фото девочка-подросток, хотя Свете уже 37 лет.

Вот кто любит демонстрировать ножки, так это 35-летняя Ольга Серябкина. Дай только повод. Дерзкой фотографией певица отметила первый концерт после пандемии. Поклонники написали ей: Оля, ты шикарная.

48-летняя Анна Нетребко гуляет по знойной Венеции в белых шортелях. Ее поклонники назвали певицу икона стиля: Анна, вы шикарная! Классные шортики. Нетребко призналась, что купила их в Заре. Поклонники не удержались на более развернутый комплимент: «Да природа наградила Анну всем, чем можно. У нее огонь внутри, а ножки прилагаются».

36-летняя Дарья Мороз оголяет ножки регулярно, потому что они у нее «космические», как полагают подписчики актрисы.

Не удержалась и 54-летняя Марина Зудина: «Надо как-то преодолевать новые ощущения», - написала актриса у себя в Инстаграме... И получила заслуженный комплимент от поклонников: «Какая вы Марина красивая и стройная прям фотомодель».