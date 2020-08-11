США назвали себя друзьями Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: REUTERS

Госдеп США распространил заявление, которое внешнеполитическое ведомство США приурочило к состоявшимся в Белоруссии президентским выборам.

В нем госсекретарь Майк Помпео заявил, что процесс выборов в Белоруссии омрачили «жесткие ограничения на включение кандидатов в избирательные бюллетени, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, применение тактики запугивания против оппозиционных кандидатов, а также задержание мирных демонстрантов и журналистов».

Еще одно сожаление США выражают по поводу того, что «наблюдатели Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не получили своевременного приглашения для наблюдения за ходом голосования».

«Как друзья Белоруссии, мы поддерживаем независимость и суверенитет Белоруссии, а также стремление белорусского народа к демократическому и процветающему будущему. Для достижения этих целей правительство Белоруссии должно на практике доказать свою приверженность демократическим процессам и уважению прав человека», - говорится в заявлении.